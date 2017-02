Nemoguće je da u proteklih par mjeseci niste čuli pjesmu "Human" koju izvodi Rag’n’Bone Man, momak zanimljivog izgleda i fantastičnog glasa. Ovaj singl je osvojio vrhove brojnih top listi, a svijetu je predstavio novu zvijezdu čiji se moćni vokal izdvaja i pamti.

Upravo zato je Rag’n’Bone Man izabran za februarskog MTV Push izvođača sa pjesmom "Skin“ koju je, uz pratnju benda, uživo izveo specijalno za MTV.Rory Graham, aka Rag‘n’Bone Man, ima 32 godine i oduvijek je znao da će se baviti muzikom.Odrastajući u roditeljskoj kući u malom mjestu Uckfield, nadomak Brightona, muzika je bila neizostavni dio njihove svakodnevnice – bilo da je njegova mama pjevala, tata svirao gitaru ili da je sa gramofona dopirala neka blues, rock ili reagge melodija. U tinejdžerskim danima se prvi put okušao kao jungle MC, bavio se hip-hopom, a vještinu repovanja je razvijao na nastupima po lokalnim klubovima i kafićima. Ubrzo je postao član hip-hop kolektiva The Rum Committee, a na nagovor roditelja počeo je da češće pjeva bluz i usavršava svoj moćni vokal. Upravo se taj miks raznih muzičkih pravaca, bluza, hip hopa i nježnih pop melodija, osjeća na Rag'n'Bone Manovom prvom albumu "Human" koji će izaći sredinom februara za izdavačku kuću Columbia Records."Moj tata je imao veliku kolekciju bluz ploča. Nikada nisam školovao glas već sam naučio da pjevam slušajući kako to rade BB King i Muddy Waters", objasnio je Rory utjecaj bluza na njegovu muziku.Rag’n’Bone Man je dobitnik veoma cijenjenog priznanja Brits Critics Choice za 2017. godinu. Ova nagrada se smatra sigurnim pokazateljem budućeg uspjeha nekog muzičara, a prije njega su je osvojili Adele, Florence + the Machine, Sam Smith, James Bay i Jack Garrat. Također može da se pohvali drugim mjestom na izboru BBC Sound of 2017.Najavni singl "Human" sa istoimenog prvog albuma već je doživio ogroman uspeh širom svijeta i publika je poludjela za ovim krupnim momkom sa velikom bradom i brojnim tetovažama. U februaru ga na MTV kanalu slušate sa pjesmom "Skin" oju je izveo specijalno za MTV Push.