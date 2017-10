Makedonac zavidnih vokalnih sposobnosti, čovjek kojeg pamte po njegovoj dobroti, ljubaznosti, humanosti i posebnosti Toše Proeski, napustio nas je na današnji dan prije deset godina.

Pjevača koji je bio miljenik i mladih i starih širom regije svi će najviše pamtiti po pjesmama koje su spajale ljude, širile ljubav i ostavile veliki trag.Toše je 16. oktobra tragično stradao u 26. godini, u saobraćajnoj nesreći na autoputu Zagreb-Lipovac kod Nove Gradiške u Hrvatskoj. Pjevač je spavao u džipu koji je vozio Georgij Georgijvski kada je udario u šleper koji se nalazio ispred njega. Toše je poginuo na mjestu nesreće, a njegovi saputnici Georgijevski i menadžerka Ljiljana Petrović su povrijeđeni.Studirao je solo pjevanje na Muzičkoj akademiji u Skopju kao jedan od najboljih studenata svoje generacije, a svoj osebujni vokal nastavio je usavršavati u New Yorku, kod poznatog profesora pjevanja Williama Raya koji je podučavao i Luciana Pavarottija.Makedonac anđeoskog glasa imenovan je 2004. za regionalnog ambasadora dobre volje UNICEF-a, a tim povodom snimio je pjesmu "Za ovoj svet" ("This World"). Također, dobitnik je i Humanitarne nagrade majke Tereze.Tokom karijere snimio je deset albuma, a posljednji na kojem je radio bio je "Igra bez granica". Poslije njegove smrti objavljena su još tri albuma s njegovim pjesmama, i to "The Hardest Thing" i "So ljubav ot Toše" na engleskom jeziku te "Još uvijek sanjam da smo zajedno".Toše je rođen 25. januara u Kruševu u Makedoniji.