Preminuo soul pjevač Charles Bradley: Bivši beskućnik slavu stekao tek u 60-im godinama

Soul pjevač Charles Bradley koji je postao poznat posljednjih godina, preminuo je od raka u 68. godini.

Soul pjevač Charles Bradley koji je postao poznat posljednjih godina, preminuo je od raka u 68. godini.

Bivši imitator Jamesa Browna s nadimkom "vrišteći orao soula" objavio je prvi album "No Time For Dreaming" 2011. godine, kada je imao 62. godine.



Nakon što se podvrgnuo liječenju raka stomaka prošle godine, vratio se nastupima uživo. Umro je dvije sedmice nakon što je otkazao ostatak turneje za ovu godinu.



Većinu života proveo je radeći sporedne poslove jer su ga svi znali kao vrlo sposobnog. Nerijetko je živio na ulicama, a spavao u metrou u New York Cityju. Uprkos svemu, nastavio je komponovati i pjevati.



Njegova inspiracija bio je James Brown čiji ne nastup gledao kao tinejdžer. Prije 17 godina potpisao je ugovor s jednom izdavačkom kućom, te se prvi put pojavio na nastupu soul pjevača Sharona Jonesa koji je umro prošle godine.



Snimio je nekoliko singlova, a njegov album "No Time for Dreaming" je proglašen albumom godine u magazinu Rolling Stone. Nastupao je na vrhunskim festivalima.



"Bio sam vani od 16. godine, muzicirao i tražio svoju priliku, ali niko nije vjerovao u mene. Trebalo mi je dugo vremena, ali drago mi je da sam ovdje. Mada, volio bih da sam postao neko u 20-im", kazao je prije nekoliko godina u intervjuu za BBC.