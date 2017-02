Preminula jazz ikona Al Jarreau, sedmerostruki osvajač Grammyja

Al Jarreau, jazz-pop muzičar najpoznatiji po hitovima "Breakin' Away", "We're in This Love Together" i "Moonlighting ", preminuo je u 76. godini, piše CNN.

Foto: EPA

Prema informacija sa njegove Facebook i Twitter stranice, preminuo je okružen suprugom, sinom i nekoliko bliskih prijatelja.



Jarreau je objavio više od 20 albuma, bio je jazz ikona i nastupao je sve do smrti. Nakon što je prošle sedmice zbog iscrpljenosti završio u bolnici u Los Angelesu, na njegovom Twitter profilu prošle sedmice je objavljeno da neće više ići na turneje.



"Zahvalan je jer je 50 godina putovao svijetom kroz muziku. Zahvalan je svima onima koji su to dijelili s njim, vjernoj publici, predanim muzičarima i drugima koji su podržavali njego trud", navedeno je u saopštenju.



Al Jarreau je sedam puta osvojio prestižnu nagradu Grammy.