Poseban tim Grada Mostara za organizaciju dočeka Nove godine na svom radnom sastanaku saopćio je informacije vezane za javni doček 2018. godine u Mostaru. Kao što je to naš portal već objavio, Mostarce će za najluđu noć zabavljati domaći bendovi od kojih se posebno ističu Malter ego, Zoster i Mostar Sevdah Reunion.

"Sama ideja za doček Nove godine došla je od foruma koji okuplja veći broj kreativaca iz Mostara. Gradonačelnik je rado prihvatio tu ideju. Okupili smo sjajnu ekipu i ovo će sigurno biti jedna lijepa mostarska priča. Muzičari koje smo angažovali su iz Mostara, a uvrstit ćemo i još neke glumce i plesače jer još nismo potpuno definisali program", kazala je Sanela Ćorić iz Odjela za društvene djelatnosti Grada Mostara.



Budžet za ovu aktivnost je 80 hiljada KM, a s obzirom na to da sve dolazi u dane vikenda, program će trajati dva dana. Organizatori su istakli da očekuju da će program privući značajan broj turista da Novu godinu dočekaju baš u Mostaru.



Odabrana lokacija je plato pored Lenjinovog šetališta, a organizator je to objasnio željom da doček bude što je moguće bliže centru grada i dostupan svim građanima Mostara.



Mili Tiro koji je u ime organizatora zadužen za sam program kazao je kako je produkcijski tim posložio program koji bi trebalo da bude zanimljiv i za širu publiku, izvan samog Mostara.



"Program kreće dan prije, 30. decembra, a na programu su mladi bendovi. Već od 11:30 ide Tale Quale, nakon njih Floridus. Večernji program čine Smooth Groove, mlada jazz grupa iz Mostara, potom bi Blues Caravan trebao donijeti djelić blues atmosfere, a poslije njih nastupa bend Malter ego koji završavaj tu večer", kazao je Tiro.



Najbolje je naravno ostavljeno za posljednju noć u 2017. godini.



"Taj dan imamo i Dječiju novu godinu za koju pripremamo poseban program koji još nije potpuno definisan, ali će sigurno biti zanimljiv, a desit će se od 12 do 14 sati. Večernji program i sam doček Nove godine počinje u 20 sati kada nastupaju Mostar Rock School Blues Band. Nakon njih ide Zoster, bend koji ne treba posebno predstavljati i koji je odbio mnoge pozive, da bi nastupao u svom gradu. Mostar Sevdah Reunion, sigurno najpoznatija grupa u našoj zemlji, svira na vrhuncu večeri i atmosfera koju će oni napraviti svima je jasna", kazao je Tiro.



Nakon ponoći predviđen je nastup grupe Sinergija, a Tiro je kazao i kako je ovo odličan program u skladu s finansijskim mogućnostima. Na lokalitetu kod Lenjinovog šetališta bit će smješten i dio Zimskog grada koji će biti organiziran u sklopu mostarskog Adventa.