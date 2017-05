Pobjednik 62. takmičenja za najbolju pjesmu Evrope je Salvador Sobral iz Portugala sa pjesmom "Amar Pelos Dois". Naše komšije iz Hrvatske, predvođene sjajnim Jacquesom Houdekom, glasanje su završile na 13. mjestu od 26 finalista.

Pobjednik 62. takmičenja za najbolju pjesmu Evrope je Salvador Sobral iz Portugala sa pjesmom "Amar Pelos Dois". Naše komšije iz Hrvatske, predvođene sjajnim Jacquesom Houdekom, glasanje su završile na 13. mjestu od 26 finalista.

Dvadesetsedmogodišnji pobjednik ukupno je prikupio 758 bodova i naklonost cijele Evrope.A hrvatski predstavnik Jacques je svoje vještine pjevanja u dva glasa predstavio kao pravi virtuoz u pjesmi "My Friend" otpjevanoj na engleskom i italijanskom jeziku te izazvao ovacije publike i prikupio 128 bodova.Večerašnje veliko finale takmičenja koje se u Kijevu odvija pod geslom ''Slavimo različitost'' (Celebrate Diversity) počelo je svečanim predstavljanjem izvođača iz svih 26 zemalja na grandioznoj sceni.Prvu pjesmu izveo je predstavnik Izraela Imri rasplesavši publiku u Međunarodnom izložbenom centru u Kijevu, grandioznom kompleksu na 58.000 m2. Imri je poznat po tome što je posudio glas u crtiću "Trolovi".Posebnu pažnju svojom dirljivom izvedbom privukla je 17-godišnja Belgijanka Blanche, a ništa manje dirljiva bila je i pjesma mađarskog predstavnika.Rumuni su jodlali, Ukrajinci očekivano dobili najveći aplauz, Grkinja sa pjesme skrenula pažnju na svoj stajling, a favorit kladionica, predstavnik Italije Francesco Gabbani, koji sa pjesmom "Occidentali's karma" na ironičan način progovara o zapadnjačkom viđenju istočnjačke kulture, takmičenje je završio šesti. Njega je u plesnoj tački na pozornici pratila osoba u kostimu gorile.Holandiju su predstavljale tri sestre koje su pjesmu "Cry No More" posvetile bolesnoj majci, a predstavnici Bjelorusije su se ljubili na sceni.Voditelji programa bili su Oleksandr Skichko, Volodymyr Ostapchuk i Timur Miroshnychenko, a gosti specijalnog programa koji je trajao za vrijeme glasanja bili su Ruslana, Jamala, Onuka, a pojavio se i Verka Serduchka koji je proglasio početak glasanja.Podsjetimo, Bosna i Hercegovina se zbog teške finansijske situacije nije takmičila na ovogodišnjem Eurosongu.