Popularna pjesma Linkin Parka "In The End" sastavljena od scena iz 183 filma

Otkako je pjevač Linkin Parka Chester Bennington počinio samoubistvo vješanjem, broj učitavanja na njihovim pjesmama na YouTubeu raste.

Fanovi ispoljavaju svoju tugu na društvenim mrežama dijeleći najdraže pjesme grupe, ali i videa koja su napravljena njima u čast.



Jedan od zanimljivijih je pjesma "In The End" koja je napravljena od scena iz 183 filma, pa izgleda kao da su je otpjevali mnogobrojni glumci. U nastanku ove verzije popularne pjesme uzete su scene iz filmova "Alice in Wonderland", "Top Gun", "SAw V", "Jurassic Park", "Mr and Mrs Smith" i brojni drugi naslovi koji su obarali rekorde gledanosti u kinima.



Nakon nekoliko dana oglasila se i njegova supruga Tilda Bennington koja je kazala kako je izgubila srodnu dušu, a njena djeca heroja.



"Imali smo život kao iz bajke, a sada se pretvorio u bolesnu Šekspirovu tragediju. Kako da nastavim? Kako da skupim svoju razbijenu dušu? Jedini odgovor koji znam je da trebam podići svoju djecu s ljubavlju koja mi je ostala. Bio je divna duša s anđeoskim glasom. Sada je oslobođen boli i pjeva pjesme u srcima svih nas", napisala je Tilda u svom oproštaju.