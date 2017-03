Pjevačica dvojca Sister Sladge Joni Sledge, najpoznatija po disco hitu "We Are Family", preminula je u 60. godini, prenosi BBC.

Sledge, koja je bila članica grupe Sister Sledge koja postoji od 1971. godine, pronašao je prijatelj u njenom domu u Phoenixu, Arizona, rekao je njen publicista.Joni nije bila bolesna i uzrok smrti je za sada nepoznat. Sledge je posljednji nastup imala s bendom u oktobru prošle godine.Vijest o njenoj smrti se proširila i na društvenim mrežama."Tužni smo što vas moramo obavijestiti da je naša draga sestra, majka, tetka i rodica Joni, preminula jučer. Nedostaje nam, molit ćemo se za njenu dušu", napisala je njena porodica na Facebooku.Veliki disco hit "We Are Family" nominiran je za Grammyja, a u isto vrijeme je prodat u više od milion primjeraka, nakon što je objavljen 1978. godine. Grupa Sister Sledge također je poznata po dance ritmovima u svojim pjesmama."We Are Family" su pjevali za papa Franju 2015. godine, a sestre su nastupale zajedno od malih nogu.U bendu je bila još jedna sestra Kathy, koja je sastav napustila 1989. godine.