Preminuli britanski pjevač George Michael (53) ostavio je veliki trag u muzičkoj industriji, a magazin Rolling Stone izdvojio je pjesme po kojima će ga svijet pamtiti. Vijest o njegovoj smrti odjeknula je širom svijeta, a bivši pjevač benda Wham! preminuo je u svom domu.

George Michael je prodao više od 100 miliona albuma, a među najpopularnijim pjesmama svakako su ove:"Wake Me Up Before You Go-Go" iz 1984. godine - Najpoznatija pjesma benda Wham!, a kako je jednom Michael rekao, za njega i najgluplja."Careless Whisper" (1984.) - Soul balada koju je Michael snimio u okviru svoje solo karijere, koju je imao i prije nego što se Wham! raspao, postala je bezvremenski međunarodni hit."Last Christmas" (1985.) - Rijetko koji savremeni pop hit sruši božićne standarde i postane himna tog blagdana kao što je Michaelov sezonski klasik i jedan od najprodavanijih singlova u Velikoj Britaniji."Freedom! '90" (1990.) - Pjesma koja je doslovno zapalila džubokse."Don’t Let the Sun Go Down on Me" (1991.) - Duet sa Eltonom Johnom koji se brzo popeo na vrhove top lista u SAD-u i Britaniji te nominovan za nagradu Grammy. Novac od prodaje usmjeren je humanitarnim organizacijama koje se bore protiv AIDS-a te za edukaciju i djecu."Too Funky" (1992.) - disco funky pjesma sa kompilacije "Red Hot + Dance" posvećene borbi protiv HIV-a i AIDS-a."Jesus to a Child" (1996.) - Dirljiva posveta Michaelovom pokojnom ljubavniku Anselmu Feleppi koji je umro od krvarenja na mozgu povezanog sa AIDS-om."Fastlove" (1996.) - Godine prije ove pjesme bile su tmurne za Michaela, a onda je s njom ušao u top 10 u SAD-u i na prvo mjesto top liste u Velikoj Britaniji."Amazing" (2004.) - Pjesma za koju je Michael rekao da ga podsjeća na Wham! više nego bilo koja druga koju je snimio.