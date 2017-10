Donnu Ares javnost u BiH i širom regije pamtit će po hrabrosti i dugogodišnjoj borbi sa rakom, stalnim pokušajima osvješćivanja drugih o ovom problemu, osnivanju fondacije i traženju načina da se u BiH popravi stanje oboljelih. Njeni fanovi pamtit će je i po pjesmama koje im je tokom karijere podarila.

Rijetki su pjevači koji se mogu pohvaliti kako uspješno izvode pjesme različitih muzičkih žanrova, pa i narodnu muziku, a Donna je to uspijevala.Azra Kolaković, kako je Donnino pravo ime, muzikom se počela baviti kao dijete, s obzirom da je poticala iz porodice u kojoj su oba roditelja bavila muzikom. Sa 14 godina je nastupala sa bendom Camino Verde, a posebno upečatljivi bili su njihovi ratni spotovi.Kao solo izvođačica javnosti se predstavila na hrvatskom izboru pjesme za Eurosong "Dori" 1997. godine. U Opatiji je tada svirala klavir i otpjevala pjesmu "Zadnja noć".Iste godine predstavlja se u svom rodnom kraju na Bihaćkom festivalu pjesmom "Kazna". Uslijedili su brojni nastupi.Već 1998. godine objavljuje prvi album "Ti me više ne voliš" pod producentskom palicom Džavida Ljubovcija. Snimala ga je u Njemačkoj i naišao je na odličan prijem kod publike.Potom se Donna pojavljuje u malo drugačijem izdanju kada je objavila album "Donna Live 2000" u kojem je obradila stare folk pjesme, ali i strane poput "I'm So Excited", "Woman In Love" itd. Izazvala je burne reakcije zbog spajanja dva nespojiva stila, ali nije marila. Odgovorila im je najbolje kako zna - muzikom.Snima veliki hit "Sviraj nešto narodno" s najpoznatijem doajenom narodne muzike Halidom Bešlićem. Premijerno su je izveli na festivalu Forte 2000.Nakon ovog poteza, postala je veoma tražena pjevačica. Dvije godine poslije objavljuje novi album "Čuvaj se dušo". Na tom albumu su se izdvojile pjesme "Čuvaj se dušo", "Šta smo ti i ja", "Šta je sunce", "Ja sam tatin sin" itd."Mix 3" je bio album za zabave, vjenčanja i slavlja jer su na njemu bile obrade starih sevdalinki i narodnih pjesama, uz poklon publici autorske pjesme "Pjesmo moja".U 2004. godini izlazi album "Jackpot" sa kojeg su se izdvojile pjesme "To mi nije trebalo", "Ubila me tvoja nevjera", "Tjeram po svome" ...Sljedeći album "Nemam razloga za strah" razlikovao se od ostalih po tome što je Donna prvi put otpjevala pjesme koje su napisale njene kolege, a ostat će upamćen po numeri "Idi, idi moja vilo". Za ovu pjesmu Donna je uvijek govorila kako joj je najdraža. Na njoj je radila velika ekipa kako bi dočarali autentučni zvuk narodne muzike.Dvije godine nakon izlaska albuma, pjesma "To mi nije trebalo" postaje hit u Srbiji i osvaja nagradu za hit godine. Nakon toga se uskoro priključila produkciji Granda.U 2009. godini objavila je album "Fantastična" s kojeg su se izdvojile pjesme "Aritmija", "Zakletva" i "Ne vjerujem".Posljednji album "Povratka nema" objavila je 2011. godine. Promijenila je imidž za snimanje albuma i snimila spotove za pjesme "Ko si ti", "Noći lude i kafane" i "Tjeram po svome".Singlom "Suze moje plaču za oboje" dirnula je mnoge fanove. Snimljen je 2014. godine kada se počela boriti s opakom bolešću koju je pobjeđivala dva puta. Planirala je snimiti i spot, ali nažalost nije uspjela.Donna Ares je preminula danas u 41. godini u Bihaću.