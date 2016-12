Pjesme Georgea Michaela u Top 10 najprodavanijih prvi put nakon 31 godinu

Pjesme i albumi Georgea Michaela dostigle su 7. mjesto na Top 10 listi u Velikoj Britaniji prvi put nakon 31 godinu.

Martin Talbot iz kompanije Official Charts kazao je kako iznenadna smrt pjevača nagnala fanove da istraže njegov bogati opus i odaju počast na ovaj način njegovom nevjerovatnom talentu.



"Najviše se sluša i kupuje pjesma 'Last Christmas' u skladu s praznicima", rekao je Talbot.



Njegova najpopularnija pjesma "Careless Whisper," je na 40. mjestu, dok je "Don't Let The sun Go Down On Me" koju je otpjevao u duetu s Eltonom Johnom, na 91. mjestu.



Njegov album "Ladies and Gentleman" uspio je ući u Top 10 prvi put u 17 godina. Kombinovana prodaja i streamovi učinili su da popularnost ovog albuma poraste za 5625 posto u petak.



Pet drugih Michaelovih albuma je također ušlo u top 100, među kojima su "Faith", "Older" i "The Final".



Rezultati su objavljeni pet dana nakon smrti velike zvijezde. Georgea je pronašao njegov partner Fadi Fawaz nekoliko sati prije dogovorenog božićnog ručka.