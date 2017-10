Parni Valjak, jedan od najdugovječnijih i najpopularnijih bendova u regiji, svoje obožavatelje obradovao je novom pjesmom "Vrijeme".

"Ovo je to što smo mi, što mi nudimo, mislim da je to neki zvuk koji nas odvaja od ostalih. Zaista mislim da nas se prepoznaje, samo je Aki toliko specifičan vokal, on kad zapjeva nema više greške. Mislim da smo uspjeli stvoriti, i kad nema vokala, neku prepoznatljivost u zvuku. A to je upravo to da svatko donese neku svoju osobnost, neku svoju hemiju", rekao je Husein Hasanefendić Hus, autor muzike, teksta i aranžmana nove pjesme.Novu pjesmu poslušajte na YouTube kanalu Parnog Valjka, a preuzmite na: singlovi.crorec.hr "Publika ne prašta, a ako hoćete biti veliki, zadržati tu veličinu, mi sve ove godine pomičemo te nekakve standarde, granice i produkcije... U određenim okolnostima i mogućnostima mi smo još uvijek djeca koja uživaju u ovome što rade. Na samim počecima kad smo odlazili na strane koncerte, gledali smo i divili se, mislili u sebi da nam je barem pet minuta na toj pozornici s tom produkcijom. I evo, taj dječački san već godinama se ispunjava...", iskren je Aki Rahimovski.Parni Valjak se povodom 40. godišnjice karijere nalazi na "2 u 1 turneji (acustic+electric)", u sklopu koje pune najveće dvorane u Hrvatskoj i regiji. U ljubljanskoj Areni Stožice nastupaju u subotu, 4. novembra, a finale turneje održat će se u Areni Zagreb, 1. decembra.