Mališani iz sarajevskog dječijeg hora Palčići imaju novu pjesmu "Budi sretan svaki dan" za koju su snimili spot i, što je još zanimljivije, preveli su je na znakovni jezik.

"Promatrajući iz prikrajka što se to događa u školstvu, a vezano uz prevođenje na znakovni jezik, odlučili smo se boriti onako kako najbolje znamo - pjesmom! Za sad smo naučili pjevati više pjesama na znakovnom jeziku - snimili smo spot za veselu i dragu nam pjesmu 'Budi sretan svaki dan' kojom vam želimo poručiti da svi zaslužujemo sreću, veselje, prijatelje, jednaku priliku za učenje i to već od najranije dobi", kazala je Lana Marinović, voditeljica hora i jedno od zaštitnih lica Palčića.Palčići trenutno rade na velikom projektu "Nasilje nije hrabrost" u sklopu kojeg će djeca zapjevati najljepše pjesme na znakovnom jeziku."I nadalje ćemo u saradnji s Udrugom Dodir i našom prijateljicom Teom Sidro učiti djecu znakovni jezik, na nastupima ćemo 'pjevati' na znakovnom jeziku, a sve u nadi da će naša pjesma doprijeti do srca sve djece i do onih koji mogu pomoći i nešto promijeniti", kaže Marinović.