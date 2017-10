Udruženje muzičke omladine Omladinski hor Zenica, koji je nastao prije 25 godina kao organizacija koja prkosi ratu i putem umjetnosti šalje poruku da mir nema alternativu, danas uživa ugled u svom gradu, državi, ali i van njenih granica.

Milenko Karović (Foto: FENA)

Merima Mustafić (Foto: FENA)

Dirigent tog hora Milenko Karović Feni je kazao da su počeli raditi iz zabave, iz želje da pobjegnu od ratne svakodnevnice, ali da je godinama sve to prešlo u profesionalizam."Slavimo 25 godina postojanja, naš trud je prepoznat. Iako se sami finansiramo, ipak, imamo podršku od sadašnjeg premijera našeg kantona", istakao je Karović i naglasio da se kvalitetnim radom uvijek može osigurati opstanak.Ovaj kolektiv čine srednjoškolci i studenti, njih oko 90, a većina ih nisu orijentisani samo prema muzici. Karović za uspjeh hora ''krivi'' rad i veliki trud.Upravo zbog kvaliteta koji su pokazali dobili su veliki prostor za svoje potrebe na 30 godina."Imali smo 20 velikih turneja, a najznačajnija nam je bila ona za obilježavanje 20 godina od genocida u Srebrenici, u Oslu, u sali gdje nas je slušala kompletna vlada Norveške", naveo je Karović.Istim povodom nastupili su i Mariboru, sa mariborskom filharmonijom."To su nam najznačajniji nastupi, a prošli smo i druge brojne gradove, nismo samo nastupili u Velikoj Britaniji", rekao je Karović, te dodao da su 11 godina nastupali u Potočarima u povodu obilježavanja godišnjice genocida.Cilj im je da u Zenici naprave operu, ali za to sada nemaju sredstava.Članica hora Merima Mustafić, učenica Prve gimnazije u Zenici, četvrtu godinu je u horu i smatra da je to najkvalitetniji način trošenja slobodnog vremena."Krenula sam iz znatiželje, ali postalo je puno više. Iako puno radimo ovo je odmor, a putovanja su svakako najdraži dio horskih aktivnosti", navela je Mustafić.U redovima Omladinskog hora iz Zenice, za 25 godina postojanja, nastupilo je više od 2.500 članova.