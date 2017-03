"Od Šekspira do sevdaha": Ibrica Jusić pjevao damama u Trebinju

Ibrica Jusić (Foto: SRNA)

Uprava Trebinja organizovala je za sve dame iz tog grada osmomartovski koncert na kojem je nastupio poznati dubrovački kantautor Ibrica Jusić.

Tokom dvosatnog koncerta pod nazivom "Od Šekspira do sevdaha", Jusić je, osim autorskih pjesama, izvodio pjesme Leonarda Cohena, francuske šansone, italijanske kancone i domaći sevdah.



On je pred sinoćnji koncert rekao novinarima da je u Trebinju posljednji put nastupao na "Dučićevim večerima poezije" krajem osamdesetih godina prošlog vijeka.



"Toliko je Trebinjaca i Trebinjki bilo na mojim 'Skalinima' posljednjih godina, te je i bilo krajnje vrijeme da sviram u Trebinju, i to zahvaljujući ovdašnjoj gradskoj upravi", istakao je Jusić.



Gradonačelnik Trebinja Luka Petrović naglasio je da će obilježavanje Dana žena na ovaj način postati trebinjska tradicija.



"Želimo da na ovakav način podstaknemo realizaciju još jednog kulturnog događaja jer smo se obavezali da ćemo kulturu grada Trebinja podići na viši nivo", kaže Petrović.