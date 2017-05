Neobjavljena pjesma Vlade Divljana "Neposlušna građanka" pojavila se danas kao animirani spot i vinilni singl, u izdanju promoterske kuće Long Play.

Autorska pjesma Vlade Divljana (1958-2015), glavne kreativne snage kultnih Idola i kasnije utjecajnog kantautora, na ploči je zabilježena u dvije verzije: na A strani se nalazi "Neposlušna građanka" u miksu Vojislava Aralice, za koju su animirani spot uradili Miloš Tomić i Marija Đorđević, dok se na B strani nalazi osnovna, demo verzija.



Divljan je još od jeseni 2014. godine najavljivao skori izlazak novog singla "Neposlušna građanka" koji je "snimio sa grupom beogradskih muzičara".



"Vjerovatno ću u skorije vrijeme, šta god to značilo, izbaciti novi singl. Nažalost, ne mogu mnogo više reći o tome jer je to obavijeno velom tajne, ozbiljna misterija je u pitanju", govorio je Divljan pred planirani koncert 1. novembra 2014. godine u Domu omladine Beograda koji zbog bolesti nažalost nikad nije održao. Preminuo je 4. marta 2015. godine.



"Neposlušnu građanku" su snimili i aranžman zajednički potpisuju Divljan (vokal i gitara) i bend za ovu priliku nazvan "Neposlušni", koji su činili Bojana Vunuturišević (vokal, sint), Petar Rudić (sempler), Milorad Ristić (bas), Goran Milošević (bubanj) i Jamal Al Kiswani (saksofon).



Rudić objašnjava da je rad na "Neposlušnoj građanki" započet u Rovinju 2011. godine "uz dosnimavanje u beogradskom studiju 'Destilerija' za vrijeme Vladinih posjeta Beogradu, sve do njegove bolesti 2013. godine".



Vunuturišević i Rudić, tada članovi beogradskog benda Svi na pod, nekoliko dana pred polazak na odmor u Rovinj, slučajno su saznali da će tamo biti i Divljan, pa su odlučili da ponesu nešto opreme sasvim dovoljne za bilježenje potencijalnih ideja. Divljan i Svi na pod su prethodno već sarađivali na singlu "Zvuci ulice".



"Vlada je došao u naš iznajmljeni apartman i tada je počela priča o 'Neposlušnoj građanki'. Kako smo bili na odmoru, nismo imali obzira prema kućnom redu, pa je našu sešku vlasnik apartmana prekinuo uz riječi: 'Samo vi tamburajte, ali se ipak stišajte malo'. Bilo je ljeto u Rovinju, bio je 23. juli i bio je to dan kada nas je napustila Amy Winehouse", prisjeća se Vunturišević.



Spot za "Neposlušnu građanku" je nastao preprošlog ljeta tako što je Đorđević slikala na staklu, odnosno na dijelu stare šoferšajbe nađene u dvorištu u Krašićima, naselju na moru, dok je Tomić sjeckao, cijepao, mrdao i gužvao slike iz časopisa iz četrdesetih ili šezdesetih godina.



Đorđević je nastojala da se sve kreće i pretvara jedno u drugo, prateći ritam, dok je Tomić birao romantične prizore koje je rastavljao na dijelove i pravio neočekivane spojeve. Spot je montirao Vlada Radovanović.



"Meni je lično ovo neka vrsta vraćanja duga jednom od mojih muzičkih heroja iz mladosti koga nikad nisam upoznao i čini mi se da bi mu se spot svidio, da bi ga nasmijao...", kaže Tomić.



Vinilna ploča "Neposlušna građanka" objavljena je u veličini longplejke, ali na 45 obrtaja, kako bi se postigle najbolje moguće audio performanse. Dizajn omota ploče uradio je Aleksandar Zograf.