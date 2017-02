Njujorška plesna grupa u Muzičkom centru Pavarotti

Muzički centar Pavarotti ugostit će njujoršku plesnu grupu koju predvodi umjetnička direktorica Janis Brenner, svjetski priznata koreografkinja i pjevačica.

Plesna grupa "Janis Brenner & Dancers" do sada je gostovala u 34 zemlje, a njihova voditeljica dobitnica je brojnih nagrada: NY Dance and Performance Award ("Bessie"), Lester Horton Award for “Outstanding Achievement in Choreography” in L.A., Copperfoot Award for Lost, Found, Lost at Wayne State University, Leach Fellowship for “Outstanding Achievement in the Performing Arts” from Empire State College and a NY Dance On Camera Festival award, kao i mnoge druge.



Plesna grupa "Janis Brenner & Dancers" boravit će pet dana u Mostaru, a za to vrijeme će raditi masterclass radionice s plesačima Plesnog studija Flash i radionice vokalne tehnike s polaznicima Mostar Rock Schoola.



Radionice će se održati u Muzičkom centru Pavarotti od 11. do 15. februara, saopćeno je iz Muzičkog centra Pavarotti.