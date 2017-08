Slavni britanski elektronički hip-hop bend Stereo MC's, čiji su nastupi u proteklih dvadeset godina ostavili trag na horizontu pop i dance muzike, nastupit će 15. augusta na pješačkom mostu na Skenderiji u sklopu manifestacije Somersby Bridge.

Tim povodom razgovarali smo s producentom Nickom Hallamom koji je s pjevačem Robom Birchom 1985. godine u Londonu osnovao ovaj bend. Nick nam, na početku razgovora, kaže kako je čitajući saznao da je Sarajevo multikulturalni centar koji je preživio najdužu opsadu u modernoj historiji."Sarajevo je rastući kreativni centar i nadam se otvorenoj i energičnoj publici. Svirat ćemo muziku sa svih naših albuma i sto posto ćemo svaku pjesmu izvesti sa što je moguće više energije jer volimo kada ljudi plešu", rekao je.Dodao je kako se, zajedno sa ostalim članovima grupe, raduje nastupu u glavnom gradu BiH te poručio svim građanima i posjetiocima da 15. augusta dođu na Somersby Bridge kada će planetarno popularni hitovi ove grupe, poput "Connected", "Step It Up", "Creation", "Ground Level" i "Deep Down & Dirty" odjekivati centrom Sarajeva.Prisjećajući se devedesetih godina kada su nastali hitovi "Connected" i "Step It Up" kaže da je to bilo vrijeme nevjerovatnog talasa energije koji još uvijek živi u njemu. Nakon što su objavili tu pjesmu, priča nam, bili su na putu 18 mjeseci, a kada su se vratili trebali su srediti privatne živote i ponovo ući u studio. Iako bi volio da je više vremena provodio s porodicom, tvrdi da kada bi mogao vratiti vrijeme ne bi ništa promijenio."Usredotočenost na kreativnu aktivnost zbog koje ste konstantno zauzeti dio je života nas muzičara. Ja volim ovaj život i to je dobra stvar. Jednom davno dobili smo ponudu da radimo remix za Davida Bowieja davno, ali to nismo mogli uraditi. Volio bih da smo mogli i da sam ga upoznao. Izgledao je kao veoma cool momak", rekao je.Kroz razgovor Nick ističe da je muzička scena danas, kao i uvijek, veoma važna i da činjenica da muzika mijenja oblik svakodnevnice zapravo znači da je muzika veoma živa."Muzika će biti živa sve dok ljudi osjećaju slobodu da se izraze", rekao je.Na kraju razgovora prokomentirao je balkansku muzičku scenu."Balkanska narodna i romska muzika već godinama se miješa s elektronskom i dance muzikom i s vremena n a vrijeme se zaista pojave neki super umjetnici poput Kinka ili Echonomist iz Grčke", rekao je Nick.