Poznati britanski hip hop elektro bend Stereo MC's održao je nezaboravan koncert u okviru Ibiza Night, powered by Seat. U svom punom sastavu, sa snažnim ženskim vokalima (Cath i Aina) publika na Eiffelovom mostu neumorno je skakala, pljeskala i plesala na ritmove hitova “Connected”, “Step it Up”, “Deep Down and Dirty”…a 58-godišnji neuništivi frontmen Rob Birch je bio na visini zadatka, raspoložen i rasplesan.

Bila je ovo prilika da se prisjetimo njihovih hitova koji su vladali eterom devedesetih, a pjesma i album ‘Connected’ postali su svojevrsni evergreen i zaštitni znak grupe.



Iako je od “Connected” prošlo 25 godina, i danas Stereo MC’s zvuče sjajno i potpuno je jasno kako su se ovi pioniri britanske dance scene i prvi britanski hip- hop band probili u vrhove američkih top lista.



Ovo je ujedno bila i prilika da se posjetioci upoznaju sa novom SEAT Ibizom, čije je oficijelno predstavljanje upriličeno upravo na Eiffelovom mostu.



