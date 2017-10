U sklopu festivala "Iz Beograda, s ljubavlju!" u sarajevskom Mikser Houseu će 20. oktobra nastupiti beogradska rock grupa Kanda, Kodža i Nebojša (KKN) koja na ovim prostorima djeluje već četvrt vijeka. Tim povodom razgovarali smo s gitaristom Nenadom Pejovićem o kreativnom radu ove kultne grupe, muzici danas i sarajevskoj publici.

U sklopu festivala "Iz Beograda, s ljubavlju!" u sarajevskom Mikser Houseu će 20. oktobra nastupiti beogradska rock grupa Kanda, Kodža i Nebojša (KKN) koja na ovim prostorima djeluje već četvrt vijeka. Tim povodom razgovarali smo s gitaristom Nenadom Pejovićem o kreativnom radu ove kultne grupe, muzici danas i sarajevskoj publici.

"Proljetos smo svirali na zatvaranju beogradskog Miksera i tu smo dogovorili gostovanje i u sarajevskom Mikseru, naročito zbog toga što je od našeg posljednjeg nastupa u glavnom gradu BiH prošlo godinu i po dana. Dobro nam je u Sarajevu, znamo publiku i publika zna nas, a s obzirom na to da smo svi djeca one zemlje, mnogo toga nas veže za Sarajevo, kao što i vas mnogo toga veže za Beograd. Pomenut ću samo zajednički jezik koji ostaje zajednički i kada nam objašnjavaju da smo s različitih planeta, mi se opet razumijemo", rekao je Pejović.Kanda, Kodža i Nebojša su prošle godine ušli u 25. godinu postojanja. Iako su se muzikom počeli baviti početkom devedesetih godina, u periodu koji za prostor bivše Jugoslavije nije bio baš najsretniji, Nenad kaže da taj period pamti po optimizmu."Period u kojem nas je socijalizam s ljudskim likom uvodio u vestern kapitalizma nije bio baš najsretniji, ali mi smo bili poletni i vedri, budućnost je obećavala, a svijet izgledao otvoren. Preko noći se sve izmijenilo. Međutim, kraj osamdesetih i sam početak devedesetih pamtim po optimizmu, kao da je tada umiruća SFRJ imala jedan kratak, ali živ fleš lucidnosti, nezavisna scena je cvjetala, sviralo se po cijelom gradu, sve češće su nas posjećivala velika svjetska imena. Generalno govoreći, djelovalo je da postoji nivo, da postoje kriteriji i razum u tumačenju stvarnosti u kojoj smo", rekao je prisjećajući se ambijenta u kojem su pokretali svoje srednjoškolske grupe.U svojoj dugogodišnjoj karijeri KKN je objavio sedam studijskih albuma. Muzika koju sviraju sistemski je počišćena iz javnosti, no to ih nije spriječilo da opstanu i prevazilaze poteškoće. Razgovarajući i analizirajući njihove tekstove koji imaju specifičnu liriku i koji su dijelom društveno angažirani, Nenad nam kaže kako efekti ljepote traže vrijeme te da inače djeluje kao da niko u bivšoj SFRJ nema nikakvog utjecaja na situaciju u društvu."Sve je igra velikih s monetama za potkusurivanje, a masu potiču sadržaji iz svijeta masovne, a ne popularne kulture iz koje mi potječemo. Ipak, uvijek ima pojedinaca koji su voljni da misle. Kada govorim o tome uvijek mi pada na um odgovor jednog, danas zaboravljenog, američkog muzičara koji je scenu zamijenio za akademsku karijeru i koji je smatrao da njegova gitara može da promijeni svet koliko i njegov falus", rekao je.Dalje naglašava da je muzika ove kultne grupe orijentisana na principe života, uviđanje realnosti i ljepotu u buci."Vjerovatno izgledamo kao kontraši jer je mainstream naših javnosti daleko od takvih momenata i više odgovara pretpostavci s kojom nas posmatra zapadni svijet - kao na disfunkcionalnu porodicu u carstvu kontrolisane konfuzije koja na kraju, po pravilu, završi tragično. No, stvari se mijenjaju i možda nekad odlučimo da učimo iz sopstvenog iskustva", rekao je.Komentirajući današnju muzičku scenu, gitarista grupe Kanda, Kodža i Nebojša kaže da je i u ljudstvu i u izdanjima nikad brojnija te podsjeća da je teško reći šta je tu alternativa ili čemu se ona suprotstavlja."Kad čujem nešto što je ok, više mislim o tome kao nečemu što bi u sredini koja ne počiva na neprestanoj improvizaciji bilo doživljeno kako treba. Recimo, albumi Sane Garić "Bitipatibi", "Auf Widersen" itd. mi zvuče kao soundtrack neke bistre mladosti koja ima svoju muziku u svom vremenu, a ne kao incident koji se pojavljuje niotkuda u jednom tupom i umornom svijetu koji jedva čeka da sve što je otvorenih očiju samo što prije nestane i ne smeta. No, kažem, sve se mijenja, možda jednom prihvatimo sebe kakvi jesmo", rekao je.Nakon nastupa u sarajevskom Mikser Houseu, Kanda, Kodža i Nebojša nastavljaju nastupe do kraja godine. Naredne godine planiraju objaviti novi, osmi studijski album.