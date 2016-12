Godina koja se primiče kraju obilovala je uspješnim muzičkim projektima, a kada je riječ o zaradi od singlova, na toj listi prednjači Justin Timberlake sa veselom pjesmom "Cant't Stop the Feeling!".

Najprodavaniji digitalni hit objavljen u maju prodat je u 2.438.000 primjeraka, a pojavio se i u animiranom filmu "Trolovi".Na broju dva ove top liste, prema podacima diskografske kuće Nielsen Music, nalazi se poznati američki reper Flo Rida sa pjesmom "My House" i 2.217.000 prodatih kopija, a slijedi duo The Chainsmokers i njihov veliki hit "Closer" koji su snimili sa kolegicom Halsey.Četvrti po broju prodatih kopija u 2016. godini je danski pop i soul bend Lukas Graham sa "7 Years". Ovo je najbolje rangirana pjesma iz kontinentalne Evrope još od 2012. godine i Belgijanca Gotyea koji je tada pjevao "Somebody That I Used to Know".Na ovoj važnoj listi petoplasirani je Drake sa "One Dance" i 1.982.000 prodatih kopija od aprila i prvi put da se ovaj pjevač našao u top 10.Dalje slijede twenty one pilots sa "Stressed Out", nominovani za nagradu Grammy u kategoriji Snimak godine.Justin Bieber i "Love Yourself" je sedmi, a i njemu je ovo prvi put da se našao među deset najprodavanijih u toku godine. Ranije je najveći uspjeh na ovoj listi napravio sa pjesmom "Boyfriend" 2012. godine.The Chainsmokersi imaju još jednu svoju pjesmu ove godine među 10 najprodavanijih - "Don't Let Me Down" je prodata u 1.763.000 primjeraka.Na listi su i Rihanna i Drake sa pjesmom "Work", fenomenalna Sia i Sean Paul uz "Cheap Thrills", twenty one pilots i "Heathens" te Mike Posner i njegov hit "I Took a Pill in Ibiza".U top 10 su i Desiigner sa pjesmom "Panda" objavljenom u februaru, djevojke iz Fifth Harmony sa "Work From Home" i razigrana pjesma benda DNCE "Cake by the Ocean" koja je prodata u 1.398.000 kopija.