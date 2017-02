Muzička ikona i legenda David Bowie najveći je pobjednik ovogodišnje dodjele nagrada Brit Awards, a na svečanoj dodjeli najvažnije nagrade muzičke industrije Velike Britanije nagrađen je za najboljeg samostalnog umjetnika, ali i najbolji album 2016. godine.

Muzička ikona i legenda David Bowie najveći je pobjednik ovogodišnje dodjele nagrada Brit Awards, a na svečanoj dodjeli najvažnije nagrade muzičke industrije Velike Britanije nagrađen je za najboljeg samostalnog umjetnika, ali i najbolji album 2016. godine.

Bowie je izdao svoj posljednji album "Blackstar" u januaru prošle godine, dan prije nego što je preminuo. Na dodjeli Brit awards Bowie je prestigao konkurenciju u kojoj su, između ostalih bili Skepta, rapper Kano i pjevač Michael Kiwanuka u obje kategorije - za najboljeg samostalnog umjetnika i album godine.



"On je uvijek bio podrška ljudima koji su mislili da su malo čudni, neobični ili drugačiji i uvijek je bio ovdje za njih", kazao je preuzimajući nagradu Bowiev sin Duncan Jones.



Najznačajniji spektakl u britanskoj muzičkoj industriji održan je u O2 areni u Londonu, a posjetitelji kao i gledatelji prijenosa mogli su uživati u izvedbama zvijezda kao što su Katy Perry, Robbie Williams, Bruno Mars i Ed Sheeran.



Američka pjevačica Perry izvela je svoj hit "Chained to the Rhythm" dok su plesači simbolično nosili modele bijelih kuća. Pjevaču Georgeu Michaelu koji je umro u decembru prošle godine odana je počast njegovom pjesmom "A Different Corner" u izvedbi frontmana Coldplaya Chrisa Martina.



Među ostalim pobjednicima su ženski band Little Mix čija je pjesma "Shout Out to My Ex" nagrađena kao najbolji singl. Pjevačica Emeli Sande proglašena je najboljom britanskom samostalnom umjetnicom, dok su za najbolju grupu nagrađeni The 1975.



Adele čiji je album "25" trijumfirao na prošlogodišnjem Britsu, ali i Grammyu osvojila je BRITS global success award.



Također su dodijeljene nagrade i za:



BRITs Icon Award: Robbie Williams

Najbolji britanski singl: Little Mix - "Shout Out to My Ex"

Najbolja britanska grupa: The 1975

Nagrada po izboru kritičara: Rag'n'Bone Man

Najbolji britanski album godine: David Bowie - "Blackstar"

Najbolji novi britanski izvođač: Rag'n'Bone Man

Najbolji britanski izvođač: David Bowie

Najbolja britanska izvođačica: Emeli Sande

Najbolji međunarodni izvođač: Drake

Najbolja međunarodna izvođačica: Beyonce

Najbolji britanski video: One Direction - "History"

Najbolja međunarodna grupa: A Tribe Called Quest

Nagrada za globalni uspjeh: Adele