MTV Video Music Awards: Kety Perry voditeljica, Kendrick Lamar s najviše nominacija

Dodjela muzičkih nagrada “2017 MTV Video Music Awards” održat će se u nedjelju noć u američkom gradu Inglewoodu u Californiji.

Najveći broj nominacija, čak osam, osvojio je reper Kendrick Lamar, a slijede ga Katy Perry i The Weeknd koji su u trci za pet "Moon Person" statua.Nastavljajući pravilo ustanovljeno na "2017 MTV Movie & TV Awards", kategorije Najbolji ženski izvođač i Najbolji muški izvođač su ukinute i zamijenjene rodno neutralnom kategorijom – Izvođač godine, za koju su nominovani Kendrick Lamar, The Weeknd, Bruno Mars, Ed Sheeran, Ariana Grande i Lorde.Katy Perry će se prvi put okušati u ulozi voditeljice MTV VMA dodjele, a također će izvesti i miks svojih pjesama. Čast da bude nagrađena najprestižnijom nagradom, “Michael Jackson Video Vanguard Award” pripala je pjevačici P!nk za njenu 15 godina dugu i uspješnu karijeru. P!nk će predstaviti pjesmu “What About Us,” prvi singl sa novog, sedmog studijskog albuma.Pored nastupa Katy Perry i P!nk, na “ 2017 MTV Video Music Awards” ceremoniji nastupit će još i Kendrick Lamar, Miley Cyrus, Ed Sheeran, Lorde, Shawn Mendes, Thirty Seconds to Mars, Fifth Harmony, Gucci Mane, Logic, Khalid, Julia Michaels i Post Malone, a očekuju se i dva nastupa "sa daljine" - Demi Lovato će nastupiti iz Las Vegasa, dok će bend DNCE i rok ikona Sir Rod Stewart zajedno izvesti obradu kultnog hita "Da Ya Thinhk I’m Sexy" iz 1978. godine.