Kako je otkrila magazinu Billboard, posvetila ju je svom vjereniku Liamu Hemsworthu poželivši da kaže kako se osjeća.Tekst pjesme je napisala dok se taksijem vozila na takmičenje "The Voice" i priznala da se trudila da je pritom ne pjeva glasno. Produkciju pjesme potpisuje Oren Yoel.Cyrus i Hemsworth su se upoznali na snimanju filma "The Last Song" 2010. godine. Ipak, 2013. su prekinuli zaruke, a ona se okrenula eksperimentisanju, golišavim izdanjima, a prije nego se pomirila sa Liamom izlazila je sa Stellom Maxwell i Partickom Schwarzeneggerom.Sada par živi zajedno u Malibuu i ponovo su vjereni.