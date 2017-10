Pop pjevačica Miley Cyrus gostovala je u Tonight Showu kod Jimmyja Fallona. Emisija je bila posvećena žrtvama pucnjave na koncertu u Las Vegasu u kojoj je ubijeno 57, a ranjeno 527 osoba.

Pop pjevačica Miley Cyrus gostovala je u Tonight Showu kod Jimmyja Fallona. Emisija je bila posvećena žrtvama pucnjave na koncertu u Las Vegasu u kojoj je ubijeno 57, a ranjeno 527 osoba.

Ovaj put Miley se pojavila u pristojnom izdanju, u crnoj haljini, i dostojanstveno otpjevala pjesme "No Freedom" s Adamom Sandlerom te "The Climb" kojom je zatvorila show.Publika je bila oduševljena jer je ovo prvi put da je pjevačica u prvi plan stavila svoj talent.Od 2. do 6. oktobra Miley će pjevati svaku noć na kasnom showu NBC-a u okviru "Miley Weeka"."Jutros smo se probudili s viješću o novoj besmislenoj pucnjavi. Ovaj put u Las Vegasu. Zbog tragedija i činova terora, potrebno je da se sjetimo da dobro još uvijek postoji na ovom svijetu. Ovdje smo da vas razveselimo večeras i to ćemo učiniti", rekao je domaćin showa Jimmy Fallon u uvodu.Miley se oglasila na društvenim mrežama poručivši porodicama žrtava kako su njene misli i srce uz njih te je zaželjela brz oporavak povrijeđenima."U čast životima koje smo izgubili, povrijeđenima i onima koji su pogođeni tragičnom pucnjavom u Vegasu, odlučila sam da u ovom showu ne žalim samo zbog užasnog događaja, već da iskoristim ovu platformu da ohrabrim jedinstvo, mir i nadu. Ovu sedmicu počinjemo pjesmom 'The Climb' čije riječi 'zadržite vjeru' znače više nego ikada", napisala je.