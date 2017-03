Poznati vloger Matthew Santoro koji prati svijet zabave objavio je na svom YouTube kanalu 10 pjesama koje navodno imaju skrivene, jezive poruke.

"Većina pjesama za koje ste mislili da imaju pozitivne poruke kriju zlobna značenja. U pjesmama se poziva na poštivanje okultnog i druge stvari satanizma", kazao je Santoro.1. Na prvom mjestu je hit "Every breath you take" od grupe The Police koji se smatra najljepšom ljubavnom pjesmom."Pomislili biste da je toliko zaljubljen da ne može skinuti oči sa svoje drage. Istina je da je 'baby' njegova bivša koju uhodi, kao u Velikom Bratu. Napisao je Sting nakon što je ostavio suprugu zbog najboljeg prijatelja i prolazio je kroz dramu uhođenja. Nikada nije porekao da je ovo stvarno značenje pjesme", kaže Santoro.2. "Imagine" od Johna Lennona je postala jedna od najslušanijih pjesama. Govori o utopijskoj budućnosti i životu u miru."Iskreno, govori o komunizmu koji nije bio bezopasan. Vjerovao je u svijet bez zemalja, posjedovanja i religije, što se većinom principi komunizma", rekao je Santoro.3. "Hit Me Baby One more Time" je prva pjesma kojom je tadašnja tinejdžerka Britney Spears postala poznata širom svijeta."Imala je samo 16 godina kada je ta pjesma izašla. Obukli su je stilu seksi katoličke školarke za spot, ali to ništa u poređenju sa skrivenom porukom pjesme. Jasno je da u refrenu jasno poziva publiku 'spavajte sa mnom, nisam premlada'. Sljedećim hitom 'Ops, I did it again' pokazala je svijetu da i nije toliko naivna", kazao je.4. Za pjesmu "Hotel California" od grupe The Eagles govorilo se ranije da veliča obožavanje đavola. Gitarista je napisao pjesmu koji je kazao da govori o stanju u muzičkoj industriji."Ali kada je pustite unazad možete čuti glavnog vokala kako poziva đavola", tvrdi Santoro.5. "Gonna raise Hell" od grupe Cheap Trick iz 1979. nakon panike od satanizma. Govorilo se kako ovu grupu vodi sam đavo. Santoro tvrdi da ćete, kada je pustite unazad, čuti rečenicu "Znate da đavo drži ključeve brava".6. Pjesma "Better by vou, better than me" od heavy metal benda Judas Priest objavljena je 1979. godine, ali sedam godina kasnije je postala hit u svijetu. Dvojica tinejdžera su pokušala izvršiti samoubistvo navodno nakon što su čuli ovu pjesmu. Njihovi roditelji krive poruke u ovoj pjesmi zbog kojih su miješali alkohol i tablete, te pucali pištoljem. Jedan je preživio, a drugi je živio tri godine i izvršio samoubistvo tabletama koje su mu prepisali ljekari."Postaje luđe jer je 1990. godine bend bio na suđenju zbog povećanog broja pokušaja samoubistva. Tvrdilo se da mlade kontrolišu muzikom i kada su puštali pjesmu unazad čulo kako ponavlja riječi 'uradi' više puta", kaže Santoro.7. "Avoid the light" od grupe Pantera također je nalisti. Ova grupa je bila pod velikim utjecajem Black Sabbatha koji su smatrani pionirima heavy metala. Radili su i soundtrack za film "Drakula"."Kada poslušate pjesmu unazad čut ćete duboki glas koji govori 'Đavoljev put je jedini izbor a njegova mrtvorođena vojska je nepogrešiva'. Šta to uopće znači?", pita se.8. Na listi su i The Beatlesi sa pjesmom "Strawberry fields forever". Zbog ove pjesme nastale su špekulacije da je Paul McCartney mrtav. Bizarno, jer je on umro u nesreći 1966. godine, godinu dana prije nego je objavljena pjesma."Tvrdi se da je Paul bio zamijenjen dvojnikom kako bi izbjegli masovnu histeriju i emotivni slom hiljade fanova. Ako slušate pomno pjesmu čut ćete dio u kojem se govori 'Sahranio sam Paula, ne mogu da vjerujem'. Ali bend je znao za ove tvrdnje, ali se nije oglašavao.9. Beatlesi su i na devetom mjestu s "The White album". Objavljen je 1969. i pun poruka."Na radiju Detroit je objavljeno da se u pjesmi 'Revolution 9' krije poruka ' Pretvori me u mrtvaca'. Također u još nekim pjesmama se čuje poruka 'Paul je mrtav, nedostaje mi, nedostaje mi'. To izgovara Lenon. Ali odbacili su ove tvrdnje i nazvali glupostima. Ali priznali su da stavljaju pozadinske poruke nekoliko godina nakon", kaže Santoro.10. "Stairway ti heaven" od Led Zeppelina, grupe koju su smatrali sotonističkom, krije poruku "Ovo je za mog drago sotonu, pjevam jer živim sa đavolom". Odbacili su ove tvrdnje i rekli da su smiješne.