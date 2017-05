Tvrđava Kastel bit će mjesto gdje će se u junu održati dva vrlo zanimljiva muzičko-scenska eventa. Prvo će jedan od najboljih i najpopularnijih hrvatskih pjevača Massimo Savić 10. juna nastupiti pred banjalučkom publikom zajedno sa svojim bendom, a dva dana kasnije Branko Đurić Đuro će izvesti svoj već dobro prepoznatljiv anti stand up program poznat kao "Đurologija", a za ovu priliku nazvan "Đurologija XXL".

Tvrđava Kastel bit će mjesto gdje će se u junu održati dva vrlo zanimljiva muzičko-scenska eventa. Prvo će jedan od najboljih i najpopularnijih hrvatskih pjevača Massimo Savić 10. juna nastupiti pred banjalučkom publikom zajedno sa svojim bendom, a dva dana kasnije Branko Đurić Đuro će izvesti svoj već dobro prepoznatljiv anti stand up program poznat kao "Đurologija", a za ovu priliku nazvan "Đurologija XXL".

Massimo je jedan od najznačajnijih i najtraženijih regionalnih pjevača koji već godinama puni koncertne prostore, a banjalučka publika sigurno pamti izvrstan koncert koji je na tvrđavi Kastel održan prije tri godine. Svi fanovi ovog velikog pjevača, na predstojećem spektaklu 10. juna uz nove hitove "1000 ljudi", "1 dan ljubavi", "Ostani tu", "Kladim se na nas" i "Ne dam grijehu na tebe" moći će uživati i u svim uspješnicama nastalim tokom bogate Massimove karijere, poput pjesama "Suze nam stale na put", "Iz jednog pogleda", "Zar više nema nas", "Dodirni me slučajno", sve do kultnih, starih pjesama poput "Sjaj u tami" i "Stranac u noći".Branko Đurić Đuro sa svojom je "Đurologijom" oborio sve rekorde gledanosti u svijetu teatra i stand-upa. Predstava koja je u dosadašnjih 28 mjeseci postojanja igrana je 190 puta i vidjelo je više od 100.000 posjetilaca, a još uvijek ne prestaje oduševljavati publiku.U terminu 12. juna, bit će izvedena u XXL varijanti, dakle u proširenom izdanju, a to znači da uz Đuru biti i gostiju. Radi se o vrhunskim Đurinim kolegama iz regiona, a imena još uvijek nisu objavljena.Radi se o dva zaista istinska spektakla koja će sigurno zaintrigirati i privući probirljivu publiku u Banjoj Luci i šire.Ulaznice se već mogu kupiti za oba događaja na platou ispred Boske, u Banskom dvoru i u sistemu Kupikartu.ba