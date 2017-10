Marilyn Manson predstavlja novi album "Heaven Upside Down"

Marilyn Mason

Dvije godine nakon objavljivanja, za mnoge iznenađujuće zrelog goth-metal albuma “The Pale Emperor“, Marilyn Mason je tu sa novim albumom.

Na novom albumu Marilyn je obradio puno tema između kojih se definitivno izdvajaju nasilje, seks, politika, ali i romantika. U pjesmi “KILL4ME“ Manson traži od svojih fanova da mu se brutalno zavjetuju na vjernost, dok pjesmom “SAY10“, koju krasi interesantni trap instrumental, zalazi u nove muzičke pravce sa stavom “ja sam legenda, nisam basna“.



Bend koji je radio na novom albumu “Heaven Upside Down“ čine kompozitor filmske muzike Tyler Bates koji svira gitaru i klavijature, zatim bivši bubnjar benda The Dillinger Escape Plan Gil Sharone, kao i basista Twiggy Ramirez, koji nije svirao na prošlom izdanju “The Pale Emperor“. Marilyn Manson povjerio je produkciju, miks i master albuma već pomenutom saradniku Tyleru Batesu, dok je sam bio zadužen za tekstove pjesama.



Tokom snimanja desetog studijskog izdanja preminuo je Mansonov otac Hugh Warner, koji je postao glavna inspiracija, a pjesma koja zatvara album “Saturnalia“ je posvećena upravo njemu. Manson je trenutno povrijeđen usljed pada jednog dijela metalne konstrukcije na njega, tokom Hammerstein Ballroom koncerta u New Yorku, te je bio primoran da nekoliko narednih koncerata odloži do daljnjeg.