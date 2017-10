Mlade interpretatorke i kompozitorice čelistica Lana Kostić i pijanistica Laura Livers su 13. oktobra u sklopu mini turneje po BiH u sarajevskom Muzeju savremene umjetnosti Ars Aevi pred malobrojnom, ali počašćenom publikom održale koncert na kojem su izvele sedam autorskih kompozicija.

Mlade interpretatorke i kompozitorice čelistica Lana Kostić i pijanistica Laura Livers su 13. oktobra u sklopu mini turneje po BiH u sarajevskom Muzeju savremene umjetnosti Ars Aevi pred malobrojnom, ali počašćenom publikom održale koncert na kojem su izvele sedam autorskih kompozicija.

Lana iz Sarajeva i Laura iz Švicarske upoznale su se 2014. godine u Bernu i nakon tri godine prijateljstva i zajedničkog sviranja, ove godine su odlučile osnovati i svoj duo pod nazivom Duo Frida. Laura, koja govori sedam jezika, od francuskog do japanskog, bosanski još nije naučila, ali je vrlo lako shvatila o čemu priča njena prijateljica, kada je Lana spomenula riječ šljivovica. Naime, upravo uz šljivovicu, kako pričaju uz smijeh, prije nepunih godinu dana nastao je Duo Frida.



Lana Kostić ističe kako je već s četiri godine znala da želi biti čelistica, a najveći uzori su joj engleska čelistica Jacqueline du Pre i čelist Steven Isserlis. Svoju i Laurinu muziku opisuje kao presjek klasike, dadaizma i pop muzike, a obogaćena je i tekstovima Maka Dizdara.



"To je neka vrsta savremene muzike s raznim utjecajima, s utjecajem popa, utjecajem riječi, ne u smislu riječi kao značenja, već u smislu riječi koje postaju muzika. Igramo se s tim, propitujemo gdje uopšte počinje muzika, ta granica nam je vrlo zanimljiva. Također, imamo i neke elemente elektronske muzike i minimalizma", objašnjava Lana.



Lana već tri godine živi u Švicarskoj i kako kaže, još uvijek ne razmišlja o povratku u BiH. Srednju školu završila je u Sarajevu, nakon čega je odlučila upisati studij u Bremenu. Studirala je i u Bernu i Cirihu, a vani je, kako kaže, otišla zbog boljih mogućnosti i boljih profesora. Lani je ovo drugi nastup u BiH otkako je otišla prije 10 godina. Prvi put je nastupala u Bošnjačkom institutu kada je s kolegicom svirala klavir. Ovaj put su organizovale malu turneju po BiH i, osim u Sarajevu, nastupaju i u Travniku i Čapljini, a 17. oktobra će održati još jedan koncert u Sarajevu u klubu Jazzbina.



U opusu izvedbi Dua Frida nalaze se klasična djela, od Beethovena do drugih kompozitora, ali sviraju i autorske kompozicije, koje izvode na engleskom, ali i na bosanskom jeziku. Godišnje održe od 30 do 50 koncerata, ne samo u Švicarskoj, nego i u Holandiji, Njemačkoj i Francuskoj, a sljedeće godine ove dvije mlade umjetnice planiraju održati turneju po Evropi i SAD-u.



Lana nam je ispričala kako je nastala kompozicija "Mission to the Moon", jedna od sedam izvedbi kojima su počastile sarajevsku publiku.



"20. juli mi je jako bitan datum i onda sam saznala da je Apollo 11 otputovao do Mjeseca baš tad 1969. godine. Našla sam NASA-ine snimke, ali oni me nisu podsjećali na raketu. U tekstu sam se fokusirala na neke svoje asocijacije i misli koje je taj zvuk izazivao u meni. I iz svega toga nastaje muzika", ispričala je za kraj.