Nakon objavljene pjesme "Coachella - Woodstock In My Mind" i najave videospota za aktuelni singl "Lust For Life" Lana Del Rey objavila je spot za naslovnu pjesmu s njenog nadolazećeg albuma, nastalu u saradnji s The Weekndom.

Novi videospot za pjesmu "Lust For Life" potpisuju Rich Lee, reditelj odgovoran i za videospot prvog singla "Love" s iščekivanog studijskog izdanja te Clark Jackson i Lana osobno.



Lana je za novo izdanje najavila nekoliko uzbudljivih saradnji, a aktuelni singl zasigurno je jedna od njih. Saradnja na pjesmi "Lust For Life" četvrta je za Lanu i Starboya - dvojac je do sada surađivao na pjesmama "Prisoner", "Party Monster" te "Stargirl Interlude" The Weeknda.



I dok je studijski album "Lust For Life" djelo Lane Del Rey te njenog dugogodišnjeg suradnika i producenta Ricka Nowelsa singl produkcijski potpisuje i Max Martin, a autorski Lana i The Weeknd te već spomenuti Rick Nowels i Max Martin.



"Prva četiri albuma snimila sam za sebe, a novi album posvećujem svojim fanovima i mojoj ljubavi prema njima", rekla je Lana o novom izdanju