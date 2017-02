Koncert Jasne Gospić "Muzici s ljubavlju" 6. aprila u sarajevskom Domu mladih

Jasna Gospić (Foto: Edin Hadžihasić/Klix.ba)

Posvećen muzici, svom gradu, generaciji s ljubavlju, u četvrtak 6. aprila 2017. godine, na dan kada se obilježava oslobođenje Sarajeva, Jasna Gospić održat će gala koncert u sarajevskom Domu mladih Skenderija.

"Muzici s ljubavlju", koncert kojim će bosanskohercegovačka istaknuta pjevačica obilježiti 40 godina bogatog muzičkog stvaralaštva i djelovanja na domaćoj, regionalnoj te muzičkoj sceni bivše Jugoslavije, organizirat će KJP Skenderija.



Ovaj jedinstveni muzički događaj ujedno će biti omaž generaciji, Domu mladih kao kultnom mjestu nastajanja i okupljanja sarajevske pop-rock škole te festivalu Vaš šlager sezone koji se tradicionalno održavao u prvoj sedmici aprila, a na kojem je Jasna kao vokal grupe Ambasadori prvi put nastupila 1977. godine s kompozicijom "Dođi u pet do pet".



"Zahvaljujem se na ukazanoj časti jer će moj koncert biti održan pod pokroviteljstvom premijera Kantona Sarajevo Elmedina Konakovića i uz podršku Ministarstva za kulturu i sport KS i ministra Mirvada Kurića. Gosti na koncertu bit će drage kolege i prijatelji, koji su dio mog rođendanskog albuma dueta. To su Halid Bešlić, Željko Samardžić, Goran Karan, Sergej Ćetković, Mladen Vojičić Tifa, Duško Kuliš, Mustafa Šantić i Dženan Jahić koji su mi izašli ususret u realizaciji ovog velikog i izuzetno zahtjevnog projekta", kazala je Jasna Gospić.



Koncert će trajati od 20 do 22:30 sati, a tip koncerta je gala, nekomercijalni.



Jasna Gospić, bh. pjevačica pop i zabavne muzike, rođena je 1961. godine u Sarajevu. Još u osnovnoj školi je zavoljela muziku, kada je i shvatila da će ona biti i njen profesionalni izbor. Sa 16 godina postala je članica tada izuzetno popularnog sastava "Ambasadori", a tokom muzičke saradnje s ovom grupom nastala su izvanredna ostvarenja, od kojih se posebno izdvaja evergreen "Dođi u pet do pet", koji je izvela 1977. godine na festivalu Vaš šlager sezone, a koji je obilježio početak njene karijere.