Nakon skoro tri decenije poznati i priznati hrvatski muzičar Krunoslav Kićo Slabinac u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli 6. septembra ove godine održat će koncert. Tim povodom razgovarali smo s vlasnikom evergreen hitova koji su ostali upisani u diskografiji bivše Jugoslavije.

Obnavljanje veze sa BiH

Sve je tako brzo prošlo

Ljubavne pjesme s mnogo žara



Muzika se dijeli na dobru i lošu

U ekskluzivnom intervjuu za Klix.ba Slabinac je govorio o prekinutoj vezi s Bosnom i Hercegovinom, višedecenijskoj karijeri, proteklim vremenima za kojima i danas osjeća žal, a oštro je kritizirao i aktuelnu regionalnu muzičku scenu, na kojoj se ne lično ne pronalazi.Na samom početku našeg razgovora Slabinac se osvrnuo na predstojeći koncert koji će u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli na radost brojnih poklonika njegovog muzičkog izričaja biti održan u septembru."Prije svega ovo je reinkarnacija Kiće Slabinca u BiH, jer se naša veza prekinula '70-ih ili '80-ih godina. Nesretna vremena iza nas polako su doprinijela tome da se jedan sistem koji je normalno funkcionirao na polju estrade poremeti, ali mi je drago što se stvaraju uvjeti za saradnju", rekao je Slabinac.Posebno ga veseli što će u njegovim izvedbama moći uživati tuzlanska publika koja ga je željna već nekoliko godina."Ovo je na neki način i početak moje turneje u BiH, jer je u planu nekoliko koncerata. Imam priliku da se ponovo prezentiram publici onako kako su me naučili slušati i gledati", istakao je on.Repertoar je predviđen kao niz različitih ritmova – od rocka do bećarca, uključujući i šansone, stare šlagere i numere koje je nekada pjevao na festivalima. Obećava da će za svakoga biti po nešto."Svi koji vole moju muziku i prate me godinama doći će na svoje, a oni mlađi će sigurno doći jer znaju da sam jedan od prvih rokera na ovim prostorima. Te večeri ću ispričati cijelu svoju životnu priču, jer nisam samo pjevač, uz to sam zabavljač i glumac, a jedino danas ne plešem kao nekada. Nakupio sam godina i nije mi žao. Jedino mi je žao što je sve tako brzo prošlo", naglasio je Slabinac koji će iduće godine obilježiti 50 godina solističke karijere.Ovaj danas 73-godišnjak muzikom i glumom počeo se baviti još u osnovnoj školi. Svirao je tamburicu i glumio u dječjem pozorištu, a nadahnut muzikom Elvisa Presleya krajem '50-ih godina prošlog vijeka tamburu je zamijenio gitarom.Početkom '60-ih, skupa s tamburaškim virtouzom Antunom Nikolićem Tuceom, Albertom Krasnićem, Vladimirom Lazićem i Miroslavom Šaranovićem osnovao je prvo rock sastav Tornado, zatim Kon Tiki i na kraju Dinamite.Potom je odlučio uploviti u solističku karijeru kroz koju je iznjedrio mnogobrojne zapaženehitove, među kojima se posebno izdvajaju "Plavuša", "Jednom u životu", "Više nećeš biti moja" te "Zbog jedne divne crne žene" koja je 1971. godine nastala s posvetom. Posebno je zanimljivo da ovaj dugogodišnji hit poznaju skoro sve generacije."U to vrijeme sam bio na turneji u Americi, sreo sam jednu crnku, zaljubio se u nju te joj napisao i posvetio stihove. Ovdje je bila iskrena emocija i išao sam s tim da se pjesma njoj svidi, ali se svidjela mnogim crnkama i onima koji su se poslije, na račun nje ženili i stvarali porodice", priča nam ovaj bezvremenski romantičar.Ljubavne pjesme, posvećene simpatijama u vrijeme njegove mladosti, priča nam on, pisale su se s mnogo žara i iskrene emocije, međutim, nove generacije su daleko od toga. Mladi danas, ističe on, idu u pogrešnom smijeru."Oni od malena imaju na raspolaganju toliko informacija koje im se plasiraju putem savremenih medija da dolaze do nivoa da svaštare. U naše vrijeme o tolikom opusu mi smo mogli samo sanjati, a mnogi od nas danas nisu ni educirani za sve savremene tokove koji nam se nameću. Mladi danas ne pišu pjesme, a njihovo stanje najbolje opisuju moji novi stihovi, koji kažu: 'Na mom sokaku nema više djece, naše pjesme ja više ne čujem, mladi svoje vrijeme po svome žive, a ja za svojim plačem i tugujem.' Mislim da nam ovo sve govori", smatra Slabinac.Period njegove mladosti posebno su obilježili odlasci zaljubljenih parova na ples kojima već decenijama nismo u prilici svjedočiti.Svojim koncertima Slabinac starije generacije želi vratiti u svjetlija i bolja vremena, a mladima prikazati kakve su čari nudili muzički ritmovi '60-ih i '70-ih godina."Prije smo bili bliži jedni drugima. Plesali smo u dvoje, a momci djevojkama i obrnuto poljupce su slali pismima. Bilo su to lijepa vremena, a danas ljudi kao da nemaju vremena za sve to, što je veoma žalosno", nadovezuje se sagovornik portala Klix.ba.Na njegovim koncertima rađale su se brojne ljubavi, a danas u moru savremenih tehnologija i žurbe mišljenja je da se romantika izgubila."Mnogim ljudima fali romantike. Sve je postalo tako hiperaktivno. Toliko smo opterećeni brojnim informacijama, člancima i video prilozima da više ni sami ne znamo kuda idemo. Vrijeme je da se tome jedanput stane ukraj", kaže.Skoro pa svakodnevno budi ga nostalgija za proteklim vremenima."Nema više toga da nam se djeca igraju po sokacima. Više ne plešu, uglavnom su za kompjuterima ili hodaju po ulici i sa slušalicama u ušima, ne znaju ni gdje se nalaze. U nekakvom su svome svijetu u kojem pričaju sami sa sobom", naglašava Slabinac.S druge strane, današnju estradu ocijenio je produktom lošeg marketinga i korupcije."Nekolicina nas je uspjela 'otkačiti' od svega toga i pokazati šta je dobro, a šta loše. Muzika se dijeli na dobru i lošu, a nažalost na ovim prostorima danas svi kuhaju, igraju fudbal i pjevaju", kaže on.Muzičkoj grupi kojoj pripada, smatra da je mnogo teže opstati na aktuelnoj estradnoj sceni."Često sam dolazio sam u iskušenje da kažem zbogom i da se povučem. Mnogo imamo kvalitetnih muzičara koji organiziraju oproštajne koncerte i odlaze jer se ne mogu više boriti protiv oligarhije i mafije koja se nakupila u ovom poslu, nažalost", iskreno navodi Slabinac.Nije mu žao što se danas ne nalazi na vrhovima muzičkih ljestvica, ali ga rastužuje činjenica da se mlade generacije odgajaju na nekvalitetnoj muzici, kroz koje se prožimaju jeftini i besmisleni tekstovi."Trebala su stoljeća da se stvori pop muzika, ali hiperprodukcija je učinila to da je u nelojalnoj konkurenciji vrlo teško održati se i dobiti priliku da se čujemo i nađemo sa svojom publikom", dodaje on.Smatra i da je nekoliko decenija unazad, kada je na prvom mjestu svakog muzičara morao biti njegov kvalitet, pjevačima bilo mnogo teže djelovati na estradnoj sceni."Danas sve ovisi o tome ko stoji iza tebe. Ja ne znam ko to forisira i zašto, ali smo došli u vrijeme da što imaš lošiji tekst i melodiju ti si sve popularniji. Više ne znamo šta je pop, rock ili takozvana turbo muzika", ističe Slabinac.Legendarni Kićo je ostvario saradnju s brojnim autorima poput Đorđa Novkovića, Zdenka Runjića, Arsena Dedića te mnogih drugih, a za koncerte u kamernom ambijentu i danas ima snage i volje, jer kako je rekao na kraju, mladima želi pokazati kako da dušu ispune ljubavlju i romantikom.