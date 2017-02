Nakon što je fanovima širom svijeta putem skrivenih disko kugli omogućila da čuju dio njene nove pjesme "Chained To The Rhythm", Katy Perry je zvanično i objavila svoj novi singl.

Iako je izašla prije samo dva dana, pjesma već obara rekorde. "Chained To The Rhythm" već ima preko 3.062.293 streama. Pjesmu je producirao Max Martin, a kao gost se pojavljuje Skip Marley, unuk Boba Marleya.



LA Times navodi da je to što Katy Perry pjeva o iluziji slobode samo jedan od pokazatelja u kakvoj se zabrinjavajućoj situaciji Amerika nalazi nakon dolaska Donalda Trumpa na mjesto predsjednika. Isti medij dodaje da bi ovo mogla biti prva pop pjesma koja se bavim problemom lažnih vijesti.



Katy Perry će pjesmu prvi put izvesti na ovogodišnjoj dodjeli Grammyja.