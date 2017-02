Kaliopi 15. februara prvi put nastupa u Banjoj Luci, karte već rasprodate

Najveća makedonska zvijezda i jedna od najznačajnijih pjevačica naših prostora, Kaliopi, koncertom u Tuzli, na Dan zaljubljenih, 14. februara započinje svoju ovogodišnju bh. turneju.

Brojni fanovi Kaliopi broje dane do muzičkog susreta s makedonskom divom, a za banjalučki koncert, 15. februara, u Banskom dvoru, ulaznice su rasprodate u rekordnom roku. Za ovaj koncert, kojim će se Kaliopi premijerno predstaviti svojim banjalučkim fanovima, ulaznice su doslovno razgrabljene i to čak tri sedmice prije termina koncerta.



Nakon početka turneje u Tuzli, 14. februara, u Bosanskom kulturnom centru i nastavka turnje u Banjoj Luci, 15. februara, u rasprodanom Banskom dvoru, Kaliopi turneju nastavlja 16. februara u Mostaru, u dvorani Herceg Stjepan Kosača, 17. februara u Zenici u Bosanskom narodnom pozorištu, a završava 18. februara u Sarajevu koncertom u Bosanskom kulturnom centru.



Kaliopi se ovih dana s bendom intenzivno priprema za početak turneje koji je sve bliže, a kaže da je repertoar sastavljen od pjesama koje je publika izdvojila kao svoje i najvoljenije kroz vrijeme i za koje zna da su postale voljene i to veoma kratko nakon njihovog objavljivanja.



"Publika u Bosni i Hercegovini je takva da je poželim uz sebe svaki dan! Ona jeste najveća garancija da će mi ova turneja ispuniti srce, jer očekivanja ostavljam kući", rekla je Kaliopi koja prvi put nastupa pred banjalučkom publikom.



"Nemam osjećaj da u nekom gradu još nisam pjevala, iako ću koncert održati prvi put. Naprotiv, imam osjećaj kao da već poznajem sve ljude koji će doći na koncerte da me slušaju. Ja volim pjevati ljudima koji prepoznaju poveznicu između mene i muzike. A u BiH je to najostvarljivije, bez obzira na mjesto i ljude", rekla je Kaliopi ističući kako ništa nije zahtjevno kad pjevaš onima koji te čekaju dušom i srcem.



Na radost brojnih fanova makedonska muzička diva priprema novi album, a otkrila je i nekoliko detalja.



"Oduvijek sam pjevala muziku koja liči na mene i na kojoj je utisnut žig 'Kaliopi'. Do dana današnjeg ostala sam dosljedna tome. Moj producent Romeo Grill i ja nikada nismo pratili trendove, već stvaramo pjesme koje su izraz našeg unutrašnjeg svijeta. Radujem se što smo oboje izuzetno kreativni i što prkosimo 'vjetrovima' s namjerom da ostanemo svoji", otkrila je Kaliopi.