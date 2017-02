Vokalno superiorna, specifične i sjajne interpretacije, jedinstvenog modnog izričaja, impresivne muzičke karijere koja traje punih 50 godina – sve je to Josipa Lisac.

Ovu zaokruženu brojku Josipa će za početak obilježiti s tri velika koncerta. Prvi će održati u beogradskom Sava centru, na svoj rođendan, 14. februara, drugi će održati u Sarajevu, 25. februara u Bosanskom kulturnom centru, a treći u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, 26. marta.Od pjesama s antologijskog "Dnevnika jedne ljubavi" koji je 2013. godine obilježio 40 godina od svog prvog objavljivanja pa do najnovijih singlova "Tu" i "Moja magija", Josipa nas oduševljava svojom dosljednošću i svojim pjesmama koje donosi uvijek na nov, zanimljiv način. Njeno odrastanje uz muziku već je od ranog djetinjstva odredilo i njen životni put kojem se u potpunosti posvetila.Od Zbora Hrvatske radiotelevizije čija članica postaje već u 10. godini, preko popularne rock grupe "O'Hara", a zatim "Zlatni akordi" pa do impresivne samostalne karijere čiji je početak obilježilo upoznavanje s popularnim rock'n'roll pjevačem i kompozitorom Karlom Metikošem. Njihov prvi zajednički album i prvi album u Josipinoj karijeri, "Dnevnik jedne ljubavi" ne samo da je prvi konceptualni album, već je i prva ženska rock ploča na ovim prostorima koja ne prestaje oduševljavati publiku čak ni 44 godine poslije. Od tada pa sve do danas, Josipa je snimila nekoliko sjajnih studijskih albuma, ostvarila brojne saradnje s kolegama iz raznih muzičkih pravaca pri čemu se pokazala kao prava muzička kameleonka te ostavila trajan pečat obradama tradicionalnih pjesama poput "Omer beže", "Niz polje idu, babo, sejmeni", "Vila Velebita", "Kalino mome".Funk, rock, klasika, pop, klapska ili božićna pjesma, etno, fado ili rap - to je sve muzika u kojoj se Josipa savršeno snalazi. Upravo zato njena muzika ne poznaje dobnu granicu, a na svojim koncertima posvećenima Karlu Metikošu, kompozitoru koji je zaslužan za njenu karijeru, oduševljava i puno mlađu publiku.50 godina karijere kojoj se ni približno ne nazire kraj, san je svakog umjetnika u kojem se često isprepliću nedoumice, strah, uzbuđenje, vizije i želje. A vizija i želja Josipa ima još puno.