John Zorn (Foto: Armin Smailović)

Ovogodišnji 21. međunarodni muzički festival Jazz Fest Sarajevo 2017. bit će održan od 31. oktobra do 5. novembra a bit će otvoren specijalnim koncertom "John Zorn Improv Night – A Benefit For The Stone".

Ovogodišnji 21. međunarodni muzički festival Jazz Fest Sarajevo 2017. bit će održan od 31. oktobra do 5. novembra a bit će otvoren specijalnim koncertom "John Zorn Improv Night – A Benefit For The Stone".