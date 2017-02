Pet dana u Mostaru boravit će čuvena plesna grupa "Janis Brenner & Dancers" i za to vrijeme vrijeme imaju masterclass radionice s plesačima Plesnog studija "Flash" i radionice vokalne tehnike s polaznicima Mostar Rock Schoola. Goste iz New Yorka predvodi umjetnička direktorica Janis Brenner, svjetski priznata koreografkinja i pjevačica.

Pet dana u Mostaru boravit će čuvena plesna grupa "Janis Brenner & Dancers" i za to vrijeme vrijeme imaju masterclass radionice s plesačima Plesnog studija "Flash" i radionice vokalne tehnike s polaznicima Mostar Rock Schoola. Goste iz New Yorka predvodi umjetnička direktorica Janis Brenner, svjetski priznata koreografkinja i pjevačica.

Posjetili smo ih na prvom plesnom treningu dok se još čuvena koreografkinja upoznavala sa mostarskim plesačicama raznih uzrasta. Radilo se vrlo naporno, u dvije odvojene grupe, po dva sata.Voditeljica Plesnog studija "Flash" Jasmina Rebac govori nam kolika je čast raditi sa jedni takvim autoritetom iz plesne umjetnosti."Janis Brenner može raditi s bilo kim na svijetu, a došla je u Mostar, u Muzički Centar Pavarotti da radi s našim plesnim studiom. To je velika stvar na nas i svojevrsno priznanje, nastojat ćemo ovaj period iskoristiti za učenje i usavršavanje, jer sa ovakvim plesnim ekspertima kakvi su Janis i njene plesačice, to je neminovno", kazala nam je Rebac.Proširenje vidika plesačima i esperimentiranje je ono što donose Janis Brenner."Janis želi pokazati interdisciplinarnu metodu i suvremeni ples, proširiti plesačima vidike i kreativnost, maštu, što i jeste cilj njenih radionica i masterclassa", svoje impresije prenijela nam je Jasmina Rebac, voditeljica "Flasha".Plesna grupa "Janis Brenner & Dancers" prije dva dana učestvovala je na festivalu Sarajevska zima, a za vrijeme boravka u Mostaru imat će i permormans u OKC-u Abrašević. Dešavanje u Abraševiću najavljeno je za ponedeljak u 20 sati.Plesna grupa "Janis Brenner & Dancers" do sada je gostovala u 34 zemlje, a njihova voditeljica dobitnica je brojnih nagrada, od kojih se kao najznačajnije izdvajaju: NY Dance and Performance Award ("Bessie"), Lester Horton Award for “Outstanding Achievement in Choreography” in L.A., Copperfoot Award for Lost, Found, Lost at Wayne State University, Leach Fellowship for “Outstanding Achievement in the Performing Arts” from Empire State College and a NY Dance On Camera Festival award.