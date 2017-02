Legendarna slovenačka grupa Lačni Franz, inspirisana pjesmom "Ja vračam sunce u svoj dan", održat će koncert u Sarajevskom ratnom teatru 21.i 22. aprila 2017. godine s početkom u 20:30 sati.

Legendarna slovenačka grupa Lačni Franz, inspirisana pjesmom "Ja vračam sunce u svoj dan", održat će koncert u Sarajevskom ratnom teatru 21.i 22. aprila 2017. godine s početkom u 20:30 sati.

Osnovna ideja koncerata Lačnog Franza je obilježavanje 21. godišnjice prvih poslijeratnih koncerata u Sarajevu koji su održani krajem aprila 1995. godine naAkademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu i promocija novog albuma „Svako dobro“.Članovi benda pozivaju publiku koja je prisustvovala koncertima 1995. godine, da se jave na mail adresu [email protected] Lačni Franz će organizirati njihov dolazak na koncert i druženje sa bendom. U nadi će se neki od posjetilaca prepoznati i zajedno s bendom Lačni Franz obilježiti 21. godišnjicu dostavljamo link reportaže sa koncerta iz 1995..Grupa Lačni Franz se okupila 1979. i uz neprekidno nastupanje po svim republikama nakadašnje Jugoslavije do 1994. godine snimila 11 albuma, kojima je kasnije dodala 4 kompilacije. Njihovu isključivo autorsku muziku kritika je proglasila "kabaretnim rockom", dok ih danas opisuje međunarodnom etiketom "hard indie".Glavna odlika tekstova Zorana Predine je provokativan ironični sarkazam, jer on nestašno prepliće erotiku sa politikom i društvene tabue sa crnim humorom. Većina tekstova je gotovo uvijek dvosmislena što im daje prepoznatljivost i alibi.2014. godine, nakon dugogodišnjeg nagovaranja publike, Zoran Predin je oživio koncertni program Lačnog Franza i uz četiri muzičara krenuo na klubsku turneju po svim većim gradovima bivše Jugoslavije. Prvi album nove postave "Svako dobro", u izdanju Croatia Recordsa, iznenadio je sve koji su očekivali pospanu nostalgiju. Jer, svira se žestoko i beskompromisno.Anej Kočevar (bass), Luka Čadež (bubanj), Boštjan Artiček (klavijature) i Tine Čas (gitara) svježa su krv, koja svira stare i nove pjesme energijom Lačnog Franza iz osamdesetih i njome puni žile najmlađe publike, kao i skeptičnih starijih fanova.Na nekadašnjoj sceni Centra društvenih aktivnosti (CDA), a sadašnjeg Sarajevskog ratnog teatara (SARTR), nastupala su neka od najvećih imena sa prostora cijele bivše države. Mnogi, danas poznati bendovi i muzičari, upravo tu su napravili svoje prve korake. U sjećanjima na tinejdžerske dane i dalje i u glavama mnogih odjekuju zvukovi grupa kao što su: Azra, EKV, Haustor, Rambo Amadeus, Zabranjeno Pušenje, Elvis J. Kurtović, Oktobar 1864, Đavoli, Kud Idijoti, Električni Orgazam, Sikter, Laibach, Letu Štuke, Obojeni Program, Bogrhesia, Lačni Franz, Bombarder, Sing Sing, Scabia, Futur II, Grupa Major, Armagedon, Betonska Ograda, Formula 4, Ludilo, Truhli pasulj, Truet, Najcrnja hronika, Havajski Vjetrovi, Enola Gay, Miladoyka Youneed, SCH, Skroz, Zoster, Velahavle i mnogi, mnogi drugi.Uz želju za obnavljanjem koncertnih aktivnosti od 2014. godine na sceni Sarajevskog ratnog teatara nastupali su Darko Rundek i Cargo Trio, Damir Avdić i Rambo Amadeuso i Two Vinnetous.