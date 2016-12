Ismet Nuno Arnautalić: Iznenađen sam što je spomen-ploča Indexima postavljena tako brzo

Najdugovječnija i najznačajnija bosanskohercegovačka pop rock grupa Indexi dobila je spomen-ploču u Sarajevu, a bivši član grupe Ismet Nuno Arnautalić rekao je za Klix.ba da je iznenađen jer od ideje do realizacije nije prošlo mnogo vremena.

Najdugovječnija i najznačajnija bosanskohercegovačka pop rock grupa Indexi dobila je spomen-ploču u Sarajevu, a bivši član grupe Ismet Nuno Arnautalić rekao je za Klix.ba da je iznenađen jer od ideje do realizacije nije prošlo mnogo vremena.

"Ja sam Nedžadu Begoviću, u TV emisiji koju je režirao, pokazao mjesto gdje smo se Šefko Akšamija i ja dogovorili da formiramo pop rock grupu i da joj damo ime Indexi. On je shvatio da je to važna (nostalgična) informacija koju bi mnogi željeli znati i predložili smo Općini Stari Grad da tu informaciju učine javnom", rekao je Arnautalić.Indexi se smatraju pionirima jugoslavenskog rocka. Djelovali su od 1962. do 2001. godine i u tom su razdoblju objavili dva studijska albuma, 27 singl ploča te 12 kompilacijskih albuma, no mnogo je više njihovih snimljenih pjesama koje iz raznih razloga do sada nisu objavljene.Od prve postave članova Indexa živi su još Slobodan Bobo Misaljević (solo gitara) i Đorđe Uzelac (klavijature) i obojica žive u Beogradu. Bobo Misaljević je stomatolog, a Đorđe Uzelac vanredni profesor na Građevinskom fakultetu u Subotici.Nažalost, među nama više nisu Davorin Popović, Slobodan Bodo Kovačević, Đorđe Kisić, Nedo Hadžihasanović, Enco Lesić, Vojo Šimšić, Đorđe Novković i Miroslav Maraus. Spomen-ploča Indexima postavljena je u ulici Ferhadija.