Ljeto u Sky Baru trenutno doživljava svoj vrhunac. Sky Is The Limit, osmodnevni event S One Sky Bara, na krovu hotela Courtyard by Marriott na Skenderiji okuplja ljubitelje različitih žanrova muzike i svaka noć počinje i završava veseljem.

"Ove godine odlučili smo se u potpunosti podržati lokalnu/regionalnu scenu i nastojati publici pokazati kako šarenih, interesantni, a nadasve kvalitetnih izvođača posjedujemo baš ispred svojih ulaznih vrata", rekla je ekipa iz S One Sky Bara.



Iako je ulaz za svaku noć eventa besplatan, broj ulaza je ograničen, jer su sebi kao cilj napravili da posjetitelji imaju dovoljno prostora da plešu i zabave se bez napora gužve.



Event je otvorila DJ Jasmina iz Travnika, sa svojim vinylima i vjernom publikom, nakon nje slijedećih noći Hator Records i El Mano sa različitim žanrovima elektronske muzike. Live act duo La Faya Jr. su se u ponedjeljak pokazali kao nesvakidašnji i jako interesantan nastup – na oduševljenje publike, kao i uvijek specifičan Drumjay u kombinaciji elektronske muzike i live udaraljki u utorak.



Sinoć su prešli na hip hop beatove uz Insani u Membrani/Merakoon&Kontra, večeras nastupa DJ Baggy, pa do zatvaranja Sky Is The Limit eventa 18.08.2017, sa svjetski etabliraniom After Affair ekipom, kažu da je samo nebo granica.