Indonežanke s hidžabom imaju metal bend i prava su atrakcija

Voice of Baceport je ime metal grupe koju čine tri djevojke koje inače nose hidžab, ali isto tako imaju ogromnu ljubav prema muzici, i to ne bilo kakvoj, već metalu.

Dolaze iz ruralnog i konzervativnog dijela Indonezije - Zapadne Jave. U centru su pažnje u Indoneziji zbog specifičnog spoja, religije i metal muzike.



Tri tinejdđerke bend su formirale 2014. godine i sve su kćerke lokalnih farmera. Gitaru svira Firdda Kurnia, koja je ujedno i vokal, bubnjeve svira Eusi Siti Aisyah, dok je basistkinja Widi Rahmawati. Sa muzikom su se upoznale tokom srednjoškolskog školovanja.



Poručuju da u početku nisu ni znale šta je ustvari metal muzika kao žanr, ali da je sada to njihov način života. Ističu da su im uzori Slipkmot, Lamb of God i Rage against Machine. Njihova grupa je sve popularniaj u Indoneziji, a zanimljivo je da je i indonežanski predsjednik Joko Widodo veliki zaljubljenik u metal muziku.



U junu su nastupale na najgledanijoj televizijskoj emisiji u Indoneziji, ali njihov uspjeh je veći ako se zna da svoju muzički karijeru grade u konzervativnim uslovima svoje zajednice. Zbog toga što nose hidžab često dobijaju poruke da trebaju prestati s tom vrstom muzike, a čak su im i roditelji u početku branili da sviraju.



Do sada su objavile nekoliko svojih pjesama, uključujući i jednu koja govori o obrazovnom sistemu u Indoneziji. Snagu im daje to što su inspiracija mnogima, a želja im je da jednog dana sviraju negdje u Engleskoj ili Francuskoj. Ipak, dok kraja godine cilj je izdati album.