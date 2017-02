Grammy: Sve oči bit će uprte u borbu Beyonce i Adele

Na dodjeli američkih muzičkih nagrada u nedjelju sve će oči biti uprte u dvije vladajuće pop dive, Beyonce i Adele, obje nominirane u tri od četiri najvažnije kategorije.

Foto: EPA

Adelina emotivna balada "Hello" i Beyoncena rasna himna "Fromation" nominirane su za snimku godine, nagrade koja se dodjeljuje izvođaču i producentu, i za pjesmu godine, nagradu namijenjenu pjevaču.



Iako Beyonce već ima 20 Grammyja u svojoj riznici nedostaje joj onaj za album godine, koji će sada imati prigodu dobiti s nominiranom pločom "Lemonade".



Adele, koja ima deset Grammyja u kolekciji, također je nominirana za album godine, "25", a osvoji li ga bit će joj drugi u toj kategoriji, šest godina poslije trijumfa s albumom "21".



U toj kategoriji, kažu promatrači, Beyonce možda ima prednost. Adelin album "25" objavljen je, naime, u novembru 2015. godine, prekasno da bi ušao u konkurenciju za Grammyje 2016., a nakon više od godinu dana slušanja na radijskim valovima, glasačkom tijelu bi se mogao činiti "izlizanim".



S druge strane, "Lemonade" je uz veliku pompu objavljen u aprilu, ali je prodan u samo milion primjeraka što je "anemična" tiraža u u poređenju s Adelinim rekordima.



No, te se dvije superzvijezde ipak ne takmiče same. U kategoriji za album godine imat će konkurenciju u Justinu Bieberu ("Purpose"), Drakeu ("Views") i Sturgillu Simpsonu ("A Sailor's Guide to Earth").



Za snimku godine nominirane su i Rihanna ("Work") i Twenty One Pilots ("Stressed Out"). Pjesma "7 Years" danske pop grupe Lukas Graham nominirana je za snimku i pjesmu godine, kao i "I Took a Pill in Ibiza" Mikea Posnera i "Love Yourself" Justina Biebera.



Beyonce ove godine ima ukupno devet nominacija, Kanye West i Rihanna slijede s osam.



O Grammyjima svojim glasovima odlučuje 13.000 članova američke diskografske akademije. Svečana dodjela je u nedjelju u Los Angelesu, a nastupit će, među ostalima, Adele, Daft Punk, Alicia Keys, John Legend, Bruno Mars, The Weeknd i Metalllica.