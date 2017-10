Beogradska grupa Disciplin A Kitschme, koja je bez sumnje mnogo utjecala na muzičku scenu na prostoru bivše Jugoslavije i obilježila regionalnu rock scenu, večeras će posjetiocima sarajevskog Mikser Housea predstaviti svoj posljednji album "Opet" za kojeg su kritičari imali samo riječi hvale. Naravno, repertoar će biti izmiješan sa starijim, bučnim hitovima iz različitih faza ove kultne grupe.

Beogradska grupa Disciplin A Kitschme, koja je bez sumnje mnogo utjecala na muzičku scenu na prostoru bivše Jugoslavije i obilježila regionalnu rock scenu, večeras će posjetiocima sarajevskog Mikser Housea predstaviti svoj posljednji album "Opet" za kojeg su kritičari imali samo riječi hvale. Naravno, repertoar će biti izmiješan sa starijim, bučnim hitovima iz različitih faza ove kultne grupe.

"Uvijek je uspješno u Sarajevu jer još od samog početka benda postoji dobar broj poklonika ovog zvuka i grupe. Ono što je zaista zanimljivo je da je prvi koncert Discipline kičme van Beograda bio baš u Sarajevu 1982., u Slogi, zajedno sa Zabranjenim pušenjem, Elvis J.Kurtovićem i grupom Kongres", rekao je Koja, frontmen Discipline Kitschme.Drugačijim poimanjem rock izraza grupa Disciplin A Kitschme je i muzički i tekstualno donijela veliku promjenu jugoslovenskoj muzičkoj sceni, a njihov značaj nije uveličan bez razloga."Grupe su konačno u svojim pjesmama počele govoriti nešto suvislo, za razliku od dotadašnjih grupa. Izuzev Buldožera koji i jesu na neki način preteča svemu tome. Ono što ja zamjeram je prečesto spominjanje osamdesetih danas, međutim kad bolje razmislim to jeste bio posljednji kreativan period i na neki način kulminacija, pik jugoslovenske kulture nakon čega je došao sunovrat. Ljudi se sjećaju tog perioda kao nečega smislenog i kreativnog, a gledajući koje su vrijednosti naknadno uspostavljene to je razumljivo", rekao je.Govoreći o današnjoj muzičkoj sceni na prostoru bivše Jugoslavije, dolazimo da zaključka da, bez obzira na princip jednakog učešća, prave vrijednosti ne dolaze do izražaja pa kao pobjednik cjelokupne situacije izlazi turbofolk i muzika za široke narodne mase."Očigledno je da je to bilo neminovno poslije rascjepa zemlje, nemojte u to sumnjati. Vrijednosti su kompletno poljuljane, opća kultura je ruinirana, pa kako ne bi i supkultura. U takvom momentu izlijeću ponovo oni bauci koji su već jednom bili pobijeđeni tako da se ta borba sada opet vodi. Mada nikako ne razumijem navodnu ironiju i uživanje današnje, kao napredne ekipe mladih koji na svoje Facebook i Instagram profile postavljaju turbofolk pjesme.Tu se oni svi kao slatko smiju tim prizemnim tekstovima, a u stvari znaju ih napamet. Ne možeš takve stvari glorifikovati, a to je masovna pojava", rekao je dodajući kako su, između ostalog, to zamke koje Disciplin A Kitschme spominje na albumu "Opet".Muzika Discipline predstavlja mješavinu mnogih muzičkih stilova. Svaki njihov album donio je neki novi, drugačiji zvuk, a Koja nam objašnjava da grupa uvijek ima odnos prema vremenu i trenutku u kojem jeste. Kroz tri i po decenije promjena ima dosta ali, naglašava, nikako na uštrb svetog zvuka basa i bubnja koji ostaje netaknut."Samo nek' se gazi distorzija i pravi buka, dat će rezultate", poručio je.Ni danas nisu eksplicitno društveno angažirani, ali oni koji slušaju Disciplinu uvijek mogu tekstove povezati sa svakodnevnicom."Moguća višesmislenost i jeste draž nekog teksta. Ali ne osjećam se kadrim niti me zanima komentarisanje dnevno-političkih događaja ili davanja sudova. Jasno je da imamo promjenu sistema uspostavljenu na nasilan način i da se narod teško navikava na sve to, kao i da neki, na čelu sa političarima, imaju mnogo novca stečenog raznim vrstama prevare. No, to je stara priča. Uvijek je postojala ta podjela na nekog ko ima i nekog ko nema, kako u kapitalizmu, tako i u socijalizmu, kaže praksa, zar ne?", rekao je.Njihovi uzori su Rolling Stonesi, Jimi Hendrix i ostali umjetnici koji su sinonim za bunt ali, naglašava Koja, bunt koji je funky i uz koji uvijek možeš zaigrati."To i jeste poruka koju posljednjih godina volim definisati kao zabavu sa smislom. Možemo reći i da je samo opstajanje ovakve grupe u današnjem reality instant svijetu već značajna poruka", rekao je.