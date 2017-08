Megapopularni regionalni reperi Frenkie i dvojac Who See na Sonom trgu u Tuzli, pred nekoliko stotina fanova, večeras su održali koncert u okviru kojeg su upriličili bh. premijeru zajedničkog singla "Daj Ga Na Gas".

Ova muzička ljetna priča pod vedrim nebom upriličena je u okviru kampanje Tuborg Open, a "Daj Ga Na Gas" nastao je na jedinstvenom Tuborg Beat-u koji je kreriao producentski trio Major Lazer, a kojeg čine Diplo, Jillionaire i Walshy Fire.



Saradnja Frenkija i Who Seea je rođena zahvaljujući Tuborg Open kampanji u okviru koje su brojni izvođači širom svijeta dobili jedinstvenu priliku da, svako u svom stilu i muzičkom pravcu, iskoriste Tuborg Beat i pretvore ga u nove hitove.



https://www.youtube.com/watch?v=evX1gulc2Pk



Na području naše regije urađena su tri muzička singla u raznim žanrovima, a u ulozi producenta i ambasadora projekta našao se Đorđe Miljenović.



On je skupa sa izabranim izvođačima iz regiona – Sara Jo, Frenkie i Who See, bio zadužen za stvaranje tri regionalna singla u tri različita muzička žanra: Hip-Hop, Pop i Rock, koristeći jedinstveni Tuborg Beat.



Singl "Daj Ga Na Gas" naišao je na odličan prijem kod tuzlanske publike, a ova numera je okarakterisan kao energetska bomba u modernom trep stilu, gdje se prepliću agresivni vokali i zarazna melodija.



U vreloj augustovskoj noći brojni građani Tuzle imali su priliku uživati i u brojnim drugim Frenkijevim i Who Seejevim hitovima.



Nakon večerašnjeg spektakularnog nastupa uslijedio je i after party uz popularnog DJ Soula.