U okviru jedinstvene i uzbudljive muzičke kampanje "Tuborg Open", najaktivniji i najaktuelniji reperi u regionu Frenkie i dvojac Who See, 11. augusta u Tuzli održat će koncert, gdje će premijerno pred bh. publikom izvesti svoj prvi zajednički singl, već uveliko popularni regionalni hip-hop hit "Daj Ga Na Gas".

Pod sloganom Isprati priču, isprati beat svi su pozvani da u Caffe Sloboda od 20 sati uživaju u nastupu sjajnih repera, a ulaz je besplatan. I nakon zvanične promocije singla u beogradskoj Barutani te na koncertu u Podgorici, ljetni hit, nastao na jedinstvenom Tuborg Beat-u koji je kreriao svjetski poznati producentski trio Major Lazer (Diplo, Jillionaire i Walshy Fire), pod velikim gasom dobre atmosfere, u live verziji stiže i u Tuzlu. S obzirom na oko milion i po pregleda, koliko do sada njihova priča ima na zvaničnom youtube kanalu, sigurno je da već odavno vlada veliko interesovanje publike za ovim nastupom.



Podsjećamo, do kolaboracije između Frenkija i Who See je došlo zahvaljujući Tuborg Open kampanji u okviru koje su brojni izvođači širom svijeta dobili jedinstvenu priliku da, svako u svom stilu i muzičkom pravcu, iskoriste Tuborg Beat i pretvore ga u nove lokalne, regionalne a možda i svjetske hitove.



Na području naše regije urađena su tri muzička singla u raznim žanrovima. U ulozi producenta i ambasadora projekta je Đorđe Miljenović koji je, zajedno sa izabranim izvođačima iz regiona – Sara Jo, Frenkie i Who See, bio zadužen za stvaranje tri regionalna singla u tri različita muzička žanra: Hip-Hop, Pop i Rock, koristeći jedinstveni Tuborg Beat.



Singl "Daj Ga Na Gas" je energetska bomba u modernom trep stilu, gdje se prepliću agresivni vokali i zarazna melodija, dok je singl "Samo Ti", mlade pop zvijezde u usponu, Sare Jo, osvježavajuća ljetnja pop himna o zaljubljivanju. Posljednji singl u Rock beatu, "Imam Tvoju Ljubav", u okviru ove kampanje kreirao je Đorđe Miljenović sa svojim novim bendom.



Nakon Tuzle, u planu je da "Daj Ga Na Gas", u live verziji čuje publika u još nekoliko gradova regije.