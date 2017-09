U sarajevskom kinu Cinema City večeras je prikazan dokumentarni film "Tifa", koji donosi priču o popularnom pjevaču Mladenu Vojičiću Tifi. Planirana sala je bila premala za sve one koji su željeli uživati u priči o legendarnom pjevaču jer je došlo više od 500 ljudi. Dvije sale koje inače primaju do 400 gledalaca bile su krcate.

Na premijeri je bio prisutan veliki broj gostiju među kojima su brojne poznate ličnosti, posebno iz svijeta muzike. Tifa je bio veoma raspoložen i večerašnju premijeru je doživio jako emotivno.



"To je film koji nije namješten, situacije su spontane i nije bilo nikakve ambicija i želje za Oscarima, to je već odavno prevaziđena stvar. Moj život je transparentan i davno sam rekao sve što sam imao. Da mogu premotati film opet bih uradio isto", kazao je Tifa.



Film je ideja Davora Pušića i pokojnog Dubravka Bibanovića te sadrži detalje iz života i rada legende sarajevskog rock and rolla, kontroverzne javne ličnosti te jednog od najboljih muzičara na našim prostorima.



Kadrovi filma podsjećaju na Tifine uspone i Padove, kao i o njegovom uspjehu u ulozi pjevača grupe "Bijelo dugme", saradnji s grupama "Divlje jagode" i "Vatreni poljubac", ali i njegovoj uspješnoj solističkoj karijeri.



Film je nastao zahvaljujući materijalu koji je snimio Davor Pušić, a neki od njih su stariji od 20 godina. Snimci sežu od osamdesetih godina pa do novog milenija. Za potrebe snimanja filma su praćeni Tifini koncerti, ali su snimana i privatna druženja pjevača i njegovih prijatelja. Snimljeno je oko 30 sati materijala, koji je sročen u pedesetominutni film.



U filmu govore mnoge poznate Sarajlije, pojedinci koji su obilježili arajevsku kulturnu, muzičku i društvenu scenu te neki najpoznatiji rokeri bivše Jugoslavije.



Među govornicima su Dubravko Bibanović, Dario Džamonja, Goran Bregović, Davorin Popović, Bodo Kovačević, Zoran Redžić, Bruno Langer, Almas Smajlović, Sead Zele Lipovača, Milić Vukašinović, Ruždija Metanović, Nermin Tulić, Vlado Podany, Nedžad Merdžanović, Dragan Vikić, Mustafa Čizmić, Nedim Tabaković Čuka i drugi.



Film predstavlja i ostvrt na ratni period između 1992. i 1994. godine, kada su nastale pjesme "Ponesi zastavu" i "Grbavica", a podsjeća i na koncerte u Skenderiji i na Dobrinji, kao i onaj koji je održan u "Slogi" u novembru 1993. godine.



Režiser filma o Tifi je bh. novinar Bakir Hadžiomerović, a podršku su pružili Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo.



"Reakcije ljudi koji su nekim privatnim linijama već gledali film su super. Tifa je tokom snimanja bio je jako disciplinovan, ispunjavao je sve zahtjeve koje sam postavljao pred njega i zaista se radi o velikom profesionalcu. Tokom svoje karijere je više mislio srcem nego umom i zbog toga je velik. Ono što je meni najvažnije je ratni period. Iz nekog razloga smo u tinejdžerskim godinama uvijek išli da slušamo Tifu jer smo ga voljeli i da mi je neko pričao da ću u nekadašnjem kinu Dubrovnik organizovati premijeru filma koji se zove "Tifa", a čiji sam reditelj, rekao bih mu da promjeni profesiju", kazao je Hadžiomerović.



I on i Tifa su istakli da je film nastao iz prijateljskih razloga, bez bilo kakvog novčanog fonda i zarade.



Nakon sarajevske premijere će film biti prikazan na nekoliko regionalnih festivala.