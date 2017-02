Festival EXIT dobio je nova, žestoka pojačanja za ovogodišnji festival koji će se održati od 6. do 9. jula na Petrovaradinskoj tvrđavi.

Festival EXIT dobio je nova, žestoka pojačanja za ovogodišnji festival koji će se održati od 6. do 9. jula na Petrovaradinskoj tvrđavi.

Spoj melodičnog i tvrdog zvuka čut će se sa treće najveće bine festivala, Fusiona, jer stiže legendarni sastav The Damned koji će donijeti svoju prepoznatljivu punk atmosferu, a čuvena bina EXIT festivala posvećena ekstremnom zvuku Explosive i ove godine bit će epicentar zemljotresa koji će izazvati najnovija objavljena imena metal, punk i hardcore scene. Furiozni line-up predvodit će legendarni pankeri Angelic Upstarts koji dolaze u Srbiju nakon 32 godine. Njima se pridružuje i kultno ime ekstremne industrial dark metal scene, švicarski Samael. Oni će predvoditi eksplozivni program ove bine pored već najavljenih sastava The Black Dahlia Murder, Discharge i Destruction.Jedan od začetnika punk scene, britanski veterani The Damned proslavit će ove godine na Exitu 40 godina svog prvog albuma "Damned Damned Damned" koji je ujedno i prvi izdati britanski punk album. Upečatljivim vampirskim izgledom frontmena Davida Vaniana, koji je inspirisao rađanje gotik mode, kao i njihovim inovativnim pristupom, osigurali su svoje mjesto u historiji muzike, a ove godine izdat će novi album na kojem fanove očekuje i njihov poznati zvuk, ali i novine kojima utvrđuju svoju reputaciju neumornih inovatora.U četvrtak će na Explosive bini pored jedinstvenog rumunskog sastava Dordeduh, koji će donijeti svoj unikatni spoj zvukova Transilvanije i black metala, nastupiti i bend koji je iz korijena izmijenio metal zvuk i odveo ga u do tada neistražene dimenzije eksperimentalnih sloboda. Samael je od samog starta hrabro koračao modernim stvaralačkim stazama i udario jake temelje na kojima su se kasnije izgradili mnogi novi pravci i stilovi, a njima će se u pridružiti i domaći dvojac Superhammer.Francuski hardcore metalci In Other Climes predstavit će se publici Exita druge večeri festivala i dokazati zašto se njihovi nastupi uživo, prožeti furioznom energijom, još dugo prepričavaju. Večer će biti začinjeno i punkom, jer stiže i hardcore punk bend Debeli precjednik koji već 22 godine prži u regionu, kao i beogradski punk rokeri Doghouse koji se vraćaju na EXIT nakon nekoliko godina, spremni za još jednu eksplozivnu svirku. Novosadski punk trash bend Lazarath i zagrebački hardcore sastav Sentence izdali su krajem prošle godine zajednički album, a i jedni i drugi će svojim nastupima zatresti zidove oko Explosive bine svojim žestokim zvukom. Večer će zaokružiti Darko koji će prvi put donijeti svoj skate punk zvuk u ove krajeve.Subota na Tvrđavi predstavljat će ultimativni punk doživljaj uz ikone ovog pravca Angelic Upstarts koji su se od samog starta isticali svojim antifašističkim stavovima i koji i dalje dominiraju scenom zahvaljujući svom jakom gitarskom zvuku. Istog dana na Explosive bini, kultni jugoslovenski pankeri KBO raspametit će publiku svojim jedinstvenim zvukom koji karakteriše odsustvo bas gitare u postavi, a britanski magovi hardcore punka Discharge predstavit će svoj novi album i starije pjesme koje su obrađivali bendovi Metallica i Anthrax. Među imenima koja će upotpuniti energičnu atmosferu treće večeri festivala bit će i meksički punk bend Acidez, sastav White Christ koji će donijeti svoju divlju i nezadrživo energičnu verziju hardcore punka, sve popularniji britanski poetični pankeri Wonk Unit i domaći punk bend Fiskalni račun.Najžešći provod posljednje večeri festivala osigurat će jedan od najjačih death metal sastava u posljednjih nekoliko godina The Black Dahlia Murder, kao i nova najavljena imena koja će protutnjati kroz Tvrđavu, među kojima su new wave thrash metalci Chronosphere, domaći mladi bend Quasarborn koji je za kratko vrijeme svojim metal zvukom privukao veliku pažnju i jagodinski Decrepancy koji će donijeti ukus oldschool death metala. Utemeljivači evropskog thrash metal zvuka Destruction i mladi sastav Full Of Hell, koji vraća grindcore na muzičku scenu, upotpunit će žestoki program posljednje večeri EXIT festivala.EXIT tim će ove godine spojiti čak četiri festivala u regionu u jedinstveno EXIT Ljeto ljubavi 2017. Prvi u nizu je Sea Star, koji će se 26. i 27. maja održati u gradu Umagu, sljedeći je Revolution festival u Temišvaru, 2. i 3. juna, a odmah nakon festivala EXIT od 6. do 9. jula slijedi četvrto izdanje Sea Dance festivala od 13. do 15. jula.Ulaznice za EXIT dotupne su po cijeni od 115 KM, dok je promotivna cijena od 63 KM za Sea Star i Sea Dance aktuelna još nekoliko dana, do 28. februara za Sea Star, odnosno do 1. marta za Sea Dance festival, nakon čega će cijena biti veća. Najveća ušteda svakako je paket EXIT Summer of Love 2017, gdje se jedna ulaznica za sva tri festivala može nabaviti za samo 145 KM. Više informacija o cijenama ulaznica može se pronaći na sajtu: www.exitfest.org.