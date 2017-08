Elvis Presley, američka ikona i kralj rock'n'rolla, transformisao je popularnu kulturu, prodao više od milijardu snimaka, a na 40. godišnjicu njegove tragične smrti idolizovan je kao nikad prije.

Elvis Presley, američka ikona i kralj rock'n'rolla, transformisao je popularnu kulturu, prodao više od milijardu snimaka, a na 40. godišnjicu njegove tragične smrti idolizovan je kao nikad prije.

Graceland u Memphisu (Tenneessi) je njegov dvorac, a riječ je o drugom najpoznatijem domu u SAD-u nakon Bijele kuće. Tu će više od 50 hiljada ljudi obilježiti godišnjicu od njegove prerane smrti, 16. augusta 1977. godine.Presley se smatra najprodavanijim umjetnikom svih vremena, a procenat prodaje njegovih snimaka se i danas pomijera. U 2016. godini Forbes ga je stavio na četvrto mjesto po zaradi od prodaje albuma."On je jedina osoba modernog vremena koja je prepoznatljiva po čitavom svijetu s njegovim imenom", rekao je britanski autor i umjetnik Ted Harrison, koji je napisao dvije knjige o Presleyju."Recite Elvis u Pekingu, Nikaragvi, Estoniji ili Fidžiju i odmah se prepoznaje jezik i kultura", rekao je za AFP.Njegov jedinstveni glas i stil miješali su R&B, bluz i crnu muziku prevazilazeći društvene i rasne barijere u to vrijeme.Ulični stil, harizma i privlačnost: on je bio inspiracija za sve, od The Beatles do The Rolling Stonesa, pa i današnjeg top-lista i prevača poput Bruno Marsa."Prvi put slušajući ga kao da je izletio iz zatvora", rekao je Bob Dylan.Krajem šezdesetih godina, kompozitor i dirigent Leonard Bernstein ga je nazvao "najvećom kulturnom snagom u 20. vijeku".