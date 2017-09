Eldin Huseinbegović je ovih dana završio snimanje spota za pjesmu "Jedno" čiji kadrovi su snimani na nekoliko lokacija u Bosanskoj krajini.

Eldin Huseinbegović je ovih dana završio snimanje spota za pjesmu "Jedno" čiji kadrovi su snimani na nekoliko lokacija u Bosanskoj krajini.

Muziku i tekst za novu pjesmu potpisuje Eldin Huseinbegović, dok je aranžman djelo Dine Šukala.



"Ovo je prva saradnja sa Šukalom ovog tipa i on je dao posebnu notu pjesmi. Od nekoliko kolega koji su imali priliku da čuju pjesmu dobio sam pohvale, a nadam se da će se svidjeti i mojoj vjernoj publici", kaže Eldin.



Naš kantautor spot je snimao četiri dana u Krajini, u režiji Harisa Dubice, koji je u dosadašnjoj karijeri sarađivao sa brojnim poznatim muzičkim zvijezdama kako na Balkanu, tako i u Evropi.



Dubica je spot radio u saradnji sa produkcijom 'HudHud' gdje je ulogu direktora fotografije preuzeo Nevres Softić, dok se Ajdin Hasanić pozabavio organizacijom projekta.



"U njemu se, pored mene, pojavljuje 50-tak statista, a pored Sanskog Mosta snimali smo na još nekoliko lokacija u Krajini. Spot je trenutno u fazi montaže, a promocija bi trebala biti u Sarajevu početkom oktobra", nastavlja Eldin.



U posljednje vrijeme Huseinbegović ima veliki broj poziva od kolega da im piše pjesme, ali sada je, kako kaže, koncentrisan na svoj novi album.



"Novi album planiram izdati u 2018. godini tako da me čeka mnogo posla. Stalno me zovu kolege za pjesme, ali trenutno nemam vremena. Jedino će u narednom periodu jednu moju kompoziciju snimiti Edi Herz. To je mladi pjevač sa kojim sam ranije sarađivao i nadam se da će u budućnosti pokazati svoj raskošni talenat", kaže za kraj Huseinbegović.