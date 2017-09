Dvije godine nakon objave albuma: Armin Muzaferija uskoro objavljuje novi singl "Biću tu"

Armin Muzaferija u posljednje vrijeme ima veliki broj koncerata širom BiH, ali našao je vremena i za snimanje novog singla koji nosi naziv "Biću tu".

Armin Muzaferija u studiju

Autor singla je njegov prijatelj i saradnik Alen Lemešević koji je uradio prema Muzaferijinom temperamentu. Singl je sniman u studiju Mahira Sarihodžića "Longplay" koji je radio i aranžman."Nova pjesma je trebala biti završena i ranije, ali ne mogu protiv sebe i onoga što se zove iskrena emocija i inspiracija. Ona nosi jednu lijepu poruku, ali ima i energiju i emociju, što je najvažnije kada su u pitanju moje numere", rekao je Muzaferija.Mladi bh. pjevač nije želio otkrivati detalje o singlu, ali je kazao da je riječ o pozitivnoj priči. Trenutno razmišljaju o videospotu koji će najvjerovatnije biti sniman van BiH, u Turskoj ili Španiji."Kada sam uspio ući u studio, svi smo se angažirali da privedemo kraju snimanje pjesme, nakon čega ćemo uraditi i spot. Želja mi je da pjesma što prije ugleda svjetlo dana, a to bi prema našim planovima trebalo biti do polovine sljedećeg mjeseca. Nadam se da nećemo probiti taj rok. Najvažniji je kvalitet, a na pjesmi je angažiran veliki broj ljudi, muzičara iz BiH, jer kada radim ja se držim toga da je domaće najbolje", istakao je.Posljednji album izdao je 2015. godine i imao je odličan prijem kod publike. Ipak, odlučio je da sada objavljuje singl po singl jer smatra da tako bolje stižu do slušatelja u vremenu hiperprodukcije.Muzaferija je održao koncerte u Prnjavoru, Čapljini i Glamoču, te nakon singla nastavlja s nastupima u manjim "zapostavljenim" mjestima u BiH."Ti koncerti su zaista posebni jer u mjestima gdje muzička dešavanja nisu česta, ljudi vas odlično prihvate i toplo dočekaju. Ne kažem da to nije slučaj u većim gradovima, daleko od toga. Drago mi je da pored turneja po cijelom svijetu izdvajam vrijeme i rado radim koncerte po manjim gradovima u našoj zemlji", rekao je pjevač.U ovoj godini imat će nastupe i u Skandinaviji, a već 2018. godine odlazi na turneje u SAD-u i Australiji.